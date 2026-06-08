Россиянам рассказали об особенностях Апостольского поста

В Апостольский пост, который также называют Петровым, верующим разрешается употреблять рыбу по воскресеньям, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, пост начался 8 июня, ровно через неделю после праздника Святой Троицы.

8 июня у православных христиан начался Апостольский пост, который также называют Петровым. Он установлен в память о святых апостолах Петре и Павле. Пост всегда начинается через неделю после праздника Святой Троицы. Его длительность каждый год разная: он заканчивается 11 июля, в канун дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла. В 2026 году Петров пост продлится 34 дня. Это не такое строгое для православных время. Во время поста запрещены мясо, молочные продукты и яйца. Рыба разрешается по воскресеньям, средам и пятницам, и пищу нужно употреблять без масла, — пояснил Иванов.

Он также добавил, что по субботам и воскресеньям разрешено вино и растительное масло. Зампред ВРНС подчеркнул, что пост — это не диета, а время усиленной молитвы, покаяния и добрых дел.

Ранее протоиерей Иоанн Монаршек заявил, что именно воспитание поможет сформировать у ребенка интерес к вере, и путь к православию должен начинаться с семьи. При этом, по его словам, бывают и обратные ситуации, когда дети сами приводят родителей в храм.