В Минздраве назвали число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом

В Минздраве назвали число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом Свыше 30 человек обратились за медпомощью после ДТП с экскурсионным автобусом

По меньшей мере 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет.

В результате ДТП с экскурсионным автобусом за медицинской помощью обратился 31 пострадавший, 12 из них потребовалась госпитализация. Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет, — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

До этого в Саратове два человека получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса. Установлено, что транспортное средство протаранило дерево. Пострадавшие — две девушки в возрасте 19 и 22 лет, они госпитализированы.