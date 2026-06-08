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08 июня 2026 в 11:52

В Минздраве назвали число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом

Свыше 30 человек обратились за медпомощью после ДТП с экскурсионным автобусом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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По меньшей мере 31 человек обратился за помощью после ДТП с экскурсионным автобусом в Угличском округе Ярославской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Госпитализированы 12 пострадавших, детей среди них нет.

В результате ДТП с экскурсионным автобусом за медицинской помощью обратился 31 пострадавший, 12 из них потребовалась госпитализация. Трое пострадавших были транспортированы в больницы Ярославля, двое из них в тяжелом состоянии. Детей среди госпитализированных нет,говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

До этого в Саратове два человека получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса. Установлено, что транспортное средство протаранило дерево. Пострадавшие — две девушки в возрасте 19 и 22 лет, они госпитализированы.

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