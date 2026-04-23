Уклонисты от алиментов напряглись после нового сигнала «радио Судного дня» Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «алиментный»

В эфире загадочной российской радиостанции УВБ-76, известной в народе как «радиостанция Судного дня» и «жужжалка», прозвучал сигнал «алиментный». Сообщение было зафиксировано в четверг в 12:51 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность станции.

НЖТИ 31935 АЛИМЕНТНЫЙ 4530 3735, — говорится в послании.

Радиостанция УВБ-76, работающая с 1975 года, получила прозвище «жужжалка» из-за характерного звучания, при этом ее точное назначение до сих пор не известно. Ряд специалистов допускает, что прекращение вещания станции может рассматриваться как сигнал для запуска системы «Мертвая рука» («Периметр»). Она способна нанести ответный ядерный удар по противникам РФ.

Ранее УВБ-76 в понедельник, 20 апреля, вышла в эфир с двумя новыми словами — «принуждение» и «рюшосбой». До этого в эфире «радиостанции Судного дня» был зафиксирован сигнал с кодовым словом «пелевизатор».

Прежде «жужжалка» в течение полутора часов дважды выходила в эфир с зашифрованными сигналами. В первом сообщении прозвучало кодовое слово «люсоштоф», во втором было передано слово «ассамблея».