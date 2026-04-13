13 апреля 2026 в 15:44

«Радиостанция Судного дня» проявила редкую активность

Радиостанция УВБ-76 передала две шифровки за 1,5 часа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Два зашифрованных сигнала были переданы в эфир «радиостанцией Судного дня» менее чем за полтора часа, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое сообщение прозвучало в 12:52 мск и содержало кодовое слово «люсоштоф».

Второй зашифрованный сигнал передан в 14:12 мск. Тогда в эфире прозвучало слово «ассамблея».

Радиостанция на частоте 4625 кГц ведет вещание уже несколько десятилетий подряд. УВБ-76 функционирует на этой частоте и продолжает передавать зашифрованные сигналы. Официальные органы не раскрывают назначение таких передач. Предполагается, что они могут использоваться для передачи управляющих команд.

До этого радиостанция УВБ-76 передала слово «подливочный» в четверг, 9 апреля. Сообщение зафиксировано в 15:23 мск.

Одновременная передача двух сигналов была отмечена в эфире радиостанции УВБ-76 6 апреля. Слова «гот» и «блудонатр» прозвучали в 14:15 мск, они транслировались одновременно.

Еще один сигнал был передан радиостанцией УВБ-76 3 апреля. «Жужжалка» в тот день вышла в эфир со словом «вихорок» в 15:19 мск.

В Китае раскрыли значение звонка Путина президенту Ирана
Мадьяр обозначил позицию Венгрии по предоставлению Украине кредита от ЕС
Лидер «Тисы» ответил на вопрос о планах Венгрии на российскую нефть
Адвокат ответил, при каком условии Чекалину могут смягчить приговор
Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП
В Госдуме назвали огромный минус победы партии Мадьяра в Венгрии
Москалькова рассказала о судьбе беженцев с Украины
«Я плакала»: синхронистка о допуске спортсменов под флагом России
Захарова раскрыла причину дорогой электроэнергии в Европе
«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру
Глава «Тисы» назвал угрозу энергоснабжению Венгрии
Стилист перечислила лучшие аксессуары для женщин всех возрастов
Политолог ответил, какие страны Европы втянутся в бои за Ормузский пролив
Офицер ВСУ в аду, Киев купается в сатанизме: новости СВО на вечер 13 апреля
«Строго оборонительная миссия»: Макрон сделал заявление о ситуации в Ормузе
Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область
Востоковед раскрыл, почему страны Залива отказались от помощи Киева с БПЛА
«Здравый смысл победил»: в ГД оценили допуск российских пловцов под флагом
«Ничего не боится»: стала известна судьба кота, которого освятили на Пасху
В Петербурге ребенка нашли с чужим пьяным мужчиной в квартире
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

