«Радиостанция Судного дня» проявила редкую активность

Два зашифрованных сигнала были переданы в эфир «радиостанцией Судного дня» менее чем за полтора часа, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». Первое сообщение прозвучало в 12:52 мск и содержало кодовое слово «люсоштоф».

Второй зашифрованный сигнал передан в 14:12 мск. Тогда в эфире прозвучало слово «ассамблея».

Радиостанция на частоте 4625 кГц ведет вещание уже несколько десятилетий подряд. УВБ-76 функционирует на этой частоте и продолжает передавать зашифрованные сигналы. Официальные органы не раскрывают назначение таких передач. Предполагается, что они могут использоваться для передачи управляющих команд.

До этого радиостанция УВБ-76 передала слово «подливочный» в четверг, 9 апреля. Сообщение зафиксировано в 15:23 мск.

Одновременная передача двух сигналов была отмечена в эфире радиостанции УВБ-76 6 апреля. Слова «гот» и «блудонатр» прозвучали в 14:15 мск, они транслировались одновременно.

Еще один сигнал был передан радиостанцией УВБ-76 3 апреля. «Жужжалка» в тот день вышла в эфир со словом «вихорок» в 15:19 мск.