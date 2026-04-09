«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с одним странным словом

В четверг, 9 апреля, на радиостанции УВБ-76, известной как «радиостанция Судного дня», прозвучало слово «Подливочный», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность. Новое сообщение зафиксировали в 15:23 мск.

НЖТИ 32366 ПОДЛИВОЧНЫЙ 4712 0694, — сказано в сообщении.

Радиостанция, которую в интернете часто именуют «станцией Судного дня», вещает на частоте 4625 кГц уже на протяжении нескольких десятилетий. Цель этих зашифрованных передач официально не разглашается, но предполагается, что они предназначены для передачи команд в системе боевого управления. Многие связывают ее деятельность с военными и разведывательными структурами, а также с гипотетической системой автоматического ответного ядерного удара, известной как «Мертвая рука».

Ранее радиостанция УВБ-76 передала в эфир сигнал «тегобаск». Сообщение прозвучало в среду, 1 апреля, в 12:57 мск. Также в эфире «радиостанции Судного дня» прозвучало слово «тягоджаз». Этот сигнал был зафиксирован в 16:13 мск. Днем ранее радиостанция передала сообщения «перова» и «надевание», а до этого — слова «страх» и «катет».