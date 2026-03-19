«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир

В четверг, 19 марта, в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радио Судного дня», прозвучали слова «Перова» и «Надевание», следует из Telegram-канала «УВБ-76 логи». Эти сигналы были зафиксированы с 13:17 до 14:46 мск.

НЖТИ 79579 НАДЕВАНИЕ 9580 5744, — говорится в сообщении.

Военная станция УВБ-76 была введена в эксплуатацию в 1975 году и получила неофициальное название «Жужжалка» из-за характерного звукового сигнала. Существует множество теорий о ее предназначении. Некоторые эксперты полагают, что в случае прекращения вещания УВБ-76 будет активирована система «Мертвая рука» («Периметр»), автоматически запускающая ядерный удар по потенциальным противникам России. Однако точные функции и задачи станции до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 в очередной раз вызвала интерес общественности загадочной передачей. В четверг, 19 марта, в 11:16 по московскому времени были переданы слова «страх» и «катет». Их значение остается неясным.