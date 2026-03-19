19 марта 2026 в 16:21

«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир

Радиостанция УВБ-76 передала слова «Перова» и «Надевание»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В четверг, 19 марта, в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «радио Судного дня», прозвучали слова «Перова» и «Надевание», следует из Telegram-канала «УВБ-76 логи». Эти сигналы были зафиксированы с 13:17 до 14:46 мск.

НЖТИ 79579 НАДЕВАНИЕ 9580 5744, — говорится в сообщении.

Военная станция УВБ-76 была введена в эксплуатацию в 1975 году и получила неофициальное название «Жужжалка» из-за характерного звукового сигнала. Существует множество теорий о ее предназначении. Некоторые эксперты полагают, что в случае прекращения вещания УВБ-76 будет активирована система «Мертвая рука» («Периметр»), автоматически запускающая ядерный удар по потенциальным противникам России. Однако точные функции и задачи станции до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось, что радиостанция УВБ-76 в очередной раз вызвала интерес общественности загадочной передачей. В четверг, 19 марта, в 11:16 по московскому времени были переданы слова «страх» и «катет». Их значение остается неясным.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Россия была права»: Дмитриев о ситуации на мировых рынках
В ОБСЕ раскрыли страшную правду о западной поддержке Украины
«Не так много осталось»: депутат об обмене пленными в переговорную паузу
Инвалиду без ног предложили забрать трость и костыли в разных городах
Семь лет ада: девушка сдала педофила следствию после похода к психологу
Медведев жестко обломал надежды Зеленского на признание Россией
Угрожавшему Орбану украинскому генералу запретили въезд в Венгрию
Политолог раскрыл, чем для США обернется утрата военной мощи из-за Ирана
Украинский педофил купил ребенка за $100 и надругался над ним
Обнародованы новые детали ЧП в отделении банка
Путин призвал генпрокуратуру контролировать средства на нацпрограммы и ГОЗы
Медведев объяснил, зачем Зеленскому выборы на Украине
Украину уличили в попытке устроить Венгрии энергетическую блокаду
Экс-глава самарского правительства не призвал вину по делу о метро
Кроссовер снес мать с двумя детьми в Петербурге и попал на видео
В Москве задержали устроившего взрыв в отделении Россельхозбанка
Утро начинается с ткани: как текстиль в ванной влияет на настроение дня
Что в ФСБ сообщили о состоянии пережившего покушение замглавы ГРУ
Что известно о пострадавших при взрыве в отделении банка на севере Москвы?
Установлена личность пострадавшего при взрыве в Москве
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

