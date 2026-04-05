Языковед назвал самое редкое слово из двух букв Одним из самых редких двухбуквенных слов русского языка стало «як»

Одним из самых редких слов в русском языке, состоящих из двух букв, является существительное «як», сообщил языковед Павел Катышев. По словам специалиста, которые приводит РИА Новости, его относительная частотность равна всего 2.7. При этом относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова «не» — 17 447,37.

До этого стало известно, что россияне все чаще проверяют постановку ударения в таких словах, как «красивее», «каталог», «щавель» и «оптовый». По данным представителей справочного сервиса «Грамота.ру», интерес к правильному произношению слов «свекла» и «баловать» за последний год, напротив, существенно снизился.

