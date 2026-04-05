Языковед назвал самое редкое слово из двух букв

Одним из самых редких двухбуквенных слов русского языка стало «як»

Одним из самых редких слов в русском языке, состоящих из двух букв, является существительное «як», сообщил языковед Павел Катышев. По словам специалиста, которые приводит РИА Новости, его относительная частотность равна всего 2.7. При этом относительная частотность самого популярного двухбуквенного слова «не» — 17 447,37.

До этого стало известно, что россияне все чаще проверяют постановку ударения в таких словах, как «красивее», «каталог», «щавель» и «оптовый». По данным представителей справочного сервиса «Грамота.ру», интерес к правильному произношению слов «свекла» и «баловать» за последний год, напротив, существенно снизился.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения РФ проинформировали, что система 11-летнего школьного обучения доказала свою эффективность и соответствует потребностям учащихся. В Министерстве также подчеркнули, что срок получения среднего общего образования установлен федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

