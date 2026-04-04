«Нужно быть осторожнее»: Кравцов о сокращении школьного обучения в России Минпросвещения: школьное обучение в течение 11 лет отвечает потребностям детей

Система 11-летнего школьного обучения доказала свою эффективность и соответствует потребностям учащихся, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. В министерстве также подчеркнули, что срок получения среднего общего образования установлен федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ведомство при этом настаивает на необходимости профессиональной дискуссии и оценки возможных рисков перед возможным сокращением сроков обучения.

Мы видим обсуждение этой темы в СМИ. Но система образования у нас уже выстроена и работает. В последнее время появляется много предложений, с которыми нужно быть осторожнее. <...> Прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение, — отметил глава министерства Сергей Кравцов.

Ранее в Минпросвещения России сообщили, что в старших классах школ не введут второй обязательный иностранный язык. Так в ведомстве отреагировали на слухи о том, что новый предмет появится в учреждениях с сентября 2027 года.