В Минпросвещения ответили на слухи о втором обязательном языке в школах

В старших классах школ не введут второй обязательный иностранный язык, пишет 360.ru со ссылкой на Минпросвещения России. Так в ведомстве отреагировали на слухи о том, что новый предмет появится в учреждениях с сентября 2027 года.

В информационном пространстве распространились сведения о якобы планируемом введении обязательного второго иностранного языка для учеников школ. Указанная информация не соответствует действительности, — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что этот предмет может изучаться по собственному желанию обучающихся. Там уточнили, что это возможно при наличии необходимых условий в учреждении и после подачи соответствующего заявления от ребенка или его законных представителей.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует сделать второй иностранный язык обязательным в школах. По данным СМИ, инициатива стала частью нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).