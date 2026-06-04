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04 июня 2026 в 18:09

Школьница едва не ослепла из-за ядовитого растения в Подмосковье

Подмосковная школьница получила химический ожог глаза из-за игр в поле борщевика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Восьмилетняя школьница получила химический ожог глаза из-за борщевика в Подмосковье, пишет Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел вечером 2 июня в Дмитровском округе, когда девочка бегала по участку со свежескошенным растением.

В материале говорится, что ребенок наступил на остатки борщевика, и сок брызнул ей прямо в правый глаз. Пострадавшую, отмечает канал, госпитализировали, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Ранее терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева рассказывала, что сок борщевика при попадании в глаза может вызвать слепоту. Однако, по ее словам, такие случаи происходят крайне редко, так как чаще сок борщевика может попасть на кожу и вызвать сильнейшую аллергическую реакцию с последующим анафилактическим шоком или химические ожоги.

До этого в Липецке врачи спасли жизнь четырехлетней девочке, которая обожглась борщевиком во время игры в прятки. Ожоги занимали 70% тела ребенка. Девочка более трех недель провела в реанимации под присмотром врачей. После терапии кожные покровы полностью регенерировали.

Регионы
Подмосковье
дети
борщевик
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