Россиян предупредили, что сок борщевика может вызвать слепоту

Сок борщевика при попадании в глаза может вызвать слепоту, предупредила в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. Однако, по ее словам, такие случаи происходят крайне редко. Тем не менее, уточнила врач, чаще сок борщевика может попасть на кожу и вызвать сильнейшую аллергическую реакцию с последующим анафилактическим шоком или химические ожоги.

В случае если сок борщевика попадет в глаза, это может привести к воспалению и даже повреждению роговицы, что иногда заканчивается потерей зрения, но подобные случаи крайне редки. При попадании на кожу он может вызвать сильную аллергическую реакцию с анафилактическим шоком или химические ожоги, — сообщила Сысоева.

Она напомнила, что сок борщевика особенно опасен для детей, так как их кожа более чувствительна и восприимчива к воздействию ядовитых веществ. Врач посоветовала летом на природе носить закрытую одежду — брюки и рубашки с длинными рукавами. По ее словам, не лишними будут и перчатки. В случае контакта с борщевиком она порекомендовала немедленно промыть пораженный участок кожи водой с мылом, чтобы удалить остатки ядовитого сока. Если появились болезненные пузырьки или язвы, нужно обратиться к врачу, отметила Сысоева.

Ранее стало известно, что в Липецке врачи спасли жизнь четырехлетней девочке, которая обожглась борщевиком во время игры в прятки. По словам местного министра здравоохранения Анны Марковой, ожоги занимали 70% тела ребенка. Девочка более трех недель провела в реанимации под присмотром врачей. После терапии кожные покровы полностью регенерировались, уточнила Маркова.