14 апреля 2026 в 15:06

Россиян предупредили, что сок борщевика может вызвать слепоту

Терапевт Сысоева: сок борщевика при попадании в глаза может вызвать слепоту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сок борщевика при попадании в глаза может вызвать слепоту, предупредила в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. Однако, по ее словам, такие случаи происходят крайне редко. Тем не менее, уточнила врач, чаще сок борщевика может попасть на кожу и вызвать сильнейшую аллергическую реакцию с последующим анафилактическим шоком или химические ожоги.

В случае если сок борщевика попадет в глаза, это может привести к воспалению и даже повреждению роговицы, что иногда заканчивается потерей зрения, но подобные случаи крайне редки. При попадании на кожу он может вызвать сильную аллергическую реакцию с анафилактическим шоком или химические ожоги, — сообщила Сысоева.

Она напомнила, что сок борщевика особенно опасен для детей, так как их кожа более чувствительна и восприимчива к воздействию ядовитых веществ. Врач посоветовала летом на природе носить закрытую одежду — брюки и рубашки с длинными рукавами. По ее словам, не лишними будут и перчатки. В случае контакта с борщевиком она порекомендовала немедленно промыть пораженный участок кожи водой с мылом, чтобы удалить остатки ядовитого сока. Если появились болезненные пузырьки или язвы, нужно обратиться к врачу, отметила Сысоева.

Ранее стало известно, что в Липецке врачи спасли жизнь четырехлетней девочке, которая обожглась борщевиком во время игры в прятки. По словам местного министра здравоохранения Анны Марковой, ожоги занимали 70% тела ребенка. Девочка более трех недель провела в реанимации под присмотром врачей. После терапии кожные покровы полностью регенерировались, уточнила Маркова.

Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

