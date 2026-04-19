19 апреля 2026 в 16:56

Сорняк-убийца: борщевик оккупирует огороды — чем опасен, как избавиться

Активистка движения «Антиборщевик» во время борьбы с растением в окрестностях Балашихи Активистка движения «Антиборщевик» во время борьбы с растением в окрестностях Балашихи Фото: Павел Львов / РИА Новости
В апреле в средней полосе России появляется борщевик Сосновского. Дачники прозвали его сорняком-убийцей и терминатором. Государство обязывает владельцев участков бороться с этим растением, иначе можно получить штраф. Почему борщевик сложно вытравить с грядок, чем он опасен, как защитить огород — в материале NEWS.ru.

Где в Подмосковье растет борщевик

В Московской области борщевик распространен практически повсеместно. В основном его можно встретить на сельскохозяйственных землях — полях, лугах, а также на примыкающих к ним участках лесополосы, рассказал NEWS.ru эколог Павел Воеводин. Распространению растения может поспособствовать теплая весна. В Подмосковье он уже начал расти.

«Борщевик приводит к обеднению природных сообществ, вытесняя все остальные луговые травы. Из-за ожогов на коже и глазах он представляет серьезную опасность для здоровья людей», — объяснил эколог.

По его словам, сорняком питаются некоторые звери и птицы, которые разносят его семена. Наибольшую угрозу борщевик представляет весной и в начале лета, отметил специалист. Этот вид легко отличить — он намного крупнее других зонтичных растений, а в теплую погоду издает сильный запах эфирных масел.

«На Кавказе это важный элемент природных сообществ субальпийских лугов. Борщевик завезли в Московскую область в советское время, поскольку хотели его использовать как кормовое растение для животных. Но молоко у коров от него горчило, поэтому про идею забыли. Тем временем чужеродный заносный вид распространился по региону, и природа к нему не адаптировалась», — подчеркнул Воеводин.

Фото: Ottfried Schreiter/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Почему борщевик трудно вывести с дачного участка

Борщевик чаще всего цветет на заброшенных землях, где нет людей, заметил в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. Оттуда семена ветром переносятся на дачные участки, подчеркнул он.

«Это двухлетнее растение. В первый год образуется розетка, во второй — цветонос. Если дать семенам созреть, то куст отмирает. Но если вы его скосите, то он может превратиться в многолетник. Тогда придется его скашивать постоянно», — сказал садовод.

Туманов подчеркнул, что за заросли борщевика на дачном участке можно получить штраф — такие нормы закреплены в региональном и федеральном законодательствах. Для граждан он составляет до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс.

Как защитить дачный участок от борщевика

Для уничтожения борщевика на даче можно использовать любые гербициды — препараты, предназначенные для борьбы с сорной растительностью, заявил Туманов. Необходимо правильно и в нужный момент обрабатывать ими землю на участке.

«Но это сильное оружие. Поэтому нужны специалисты, которые знают циклы развития растения и понимают, когда его следует травить», — сказал он.

Садовод подчеркнул, что сперва борщевик появляется на участке в единичном экземпляре — семечко прилетело, и он пророс. Пока растение-вредитель не зацвело, его можно выкопать тяпкой и решить проблему.

Участники субботника по борьбе с борщевиком на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани Участники субботника по борьбе с борщевиком на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Русско-Немецкая Швейцария» в Казани Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Представляет ли борщевик смертельную опасность для садовода

Борщевик — это ядовитое растение. В его соке содержатся химические вещества, которые при попадании на кожу вызывают ожоги, рассказала в беседе с NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Екатерина Сысоева. Они могут привести к повреждению кожи, подкожной ткани и образованию рубцов, отметила эксперт.

По словам врача, в редких случаях при сильной аллергической реакции у человека может развиться анафилактический шок, угрожающий жизни.

«Сок борщевика, попадая на кожу, вызывает фотодерматит — воспаление, которое развивается под воздействием солнечных лучей. На месте контакта с ним могут возникать болезненные пузырьки, язвы и ожоги, вплоть до третьей степени», — сказала Сысоева.

В том случае если сок попадет в глаза, это может привести к воспалению и даже к повреждению роговицы, что иногда заканчивается потерей зрения, подчеркнула она.

«Большему риску подвергаются дети. Их кожа более чувствительна и восприимчива к воздействию ядовитых веществ, чем у взрослых», — заметила Сысоева.

Как защититься от борщевика на природе

В местах, заросших борщевиком, рекомендуется носить защитную одежду — плотные брюки и рубашки с длинными рукавами, а также перчатки, сказала врач. Кроме того, нужно брать с собой солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, использовать защитные маски или очки.

«Если вы имели контакт с борщевиком, необходимо немедленно промыть пораженный участок тела водой с мылом, чтобы удалить остатки ядовитого сока. Затем постарайтесь спрятать обожженный участок от солнечного света, так как ультрафиолет может усилить повреждения», — посоветовала Сысоева.

По ее словам, в случае появления болезненных пузырьков, покраснения или язв нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит антибактериальные или противовоспалительные средства.

Степанида Королева
С. Королева
