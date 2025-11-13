Эколог предупредил об опасности инвазивных растений

Инвазивные виды растений опасны для горожан из-за аллергии и ожогов, рассказал «Москве 24» эколог Илья Рыбальченко. Он отметил, что косвенная опасность заключается в вытеснении местных растений.

Инвазивные растения несут прямую опасность для человека. Борщевик Сосновского вызывает тяжелые ожоги II–III степени и может спровоцировать отек, — рассказал Рыбальченко.

По словам эколога, инвазивные виды обладают сверхспособностями к распространению — некоторые могут прорасти из мелкого обломка корня. Он подчеркнул, что вытеснение других видов приведет к снижению кормовой базы для птиц и животных и снижению количества выработки кислорода.

Ранее сообщалось, что власти Москвы утвердили перечень из 32 инвазивных видов растений, которые планируется постепенно удалять с территории города. Согласно постановлению, чужеродные для столицы виды распределили по четырем категориям в зависимости от степени их опасности для природы или здоровья людей.