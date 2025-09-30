Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Печем тонкие домашние блины по рецепту «Три стакана»: бюджетно и вкусно

Тонкие домашние блинчики Тонкие домашние блинчики Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите испечь тонкие домашние блинчики? Попробуйте приготовить лакомство по рецепту «Три стакана». Угощение из бюджетных ингредиентов получается нежным и вкусным.

Ингредиенты

  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко (любой жирности) — 1 стакан
  • Мука пшеничная — 1 стакан
  • Вода — 1 стакан
  • Ванилин — щепотка
  • Растительное масло — 4–5 ст. л. (для теста и для жарки)

Способ приготовления

Вбейте яйца в глубокую емкость, добавьте ванилин и взбивайте миксером две-три минуты до однородной пены.

Продолжая взбивать, влейте холодное молоко и горячую воду, затем всыпьте муку, добавьте 2 ст. л. масла. Перемешайте тесто до однородности.

Хорошо разогрейте сковороду, влейте немного масла так, чтобы оно равномерно распределилось по поверхности.

Влейте немного теста, оно также должно равномерно растечься по сковороде. Жарьте до появления матовой корочки (около одной минуты). Переверните блинчик и жарьте еще минуту.

Повторяйте то же самое, пока тесто не закончится.

Тонкие домашние блины готовы!

Ранее мы поделились рецептом белорусских блинчиков с творогом.

