Почему не работает WhatsApp 25 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Почему не работает WhatsApp 25 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют

Сегодня, 25 декабря, россияне столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Какие подробности известны, в чем причины?

Где в России не работает WhatsApp 25 декабря

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 25 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Порядка 42% сообщений о сбоях в работе WhatsApp 25 декабря приходятся на Москву, 15% — на Санкт-Петербург, 8% — на Краснодарский край, 5% — на Владимирскую область, 4% — на Удмуртию и Ярославскую область, 3% — на Смоленскую область, 2% — на Курганскую, Иркутскую, Московскую, Свердловскую области и Татарстан, 1% — на Амурскую, Ульяновскую, Воронежскую, Тульскую области, Красноярский край и Башкортостан.

Почему не работает WhatsApp 25 декабря

Президент России Владимир Путин во время прямой линии затронул вопрос функционирования зарубежных мессенджеров на территории РФ. Он заявил, что их основная проблема заключается в соблюдении российского законодательства.

«В отношении Telegram и других мессенджеров проблема только в одном — в соблюдении российских законов. И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В Роскомнадзоре также сообщили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, поскольку компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — пояснили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — добавили в Роскомнадзоре.

Будет ли в России полная блокировка WhatsApp

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский усомнился в отмене блокировки WhatsApp в России. По его мнению, скорее всего, в этой ситуации не будет особых изменений.

«Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», — сказал Боярский.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 25 декабря: что завтра, давление, боль в суставах

Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать

Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать