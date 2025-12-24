Почему не работает WhatsApp 24 декабря: где сбои в РФ, отмена блокировки

Сегодня, 24 декабря, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, в чем причины, возможна ли отмена блокировки мессенджера?

Где в России не работает WhatsApp 24 декабря

Согласно данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», в среду, 24 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись со сбоями приложения на различных устройствах — мобильных и стационарных. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков, а также полное отсутствие доступа к мессенджеру.

За сутки на WhatsApp пожаловались 326 раз, тогда как ранее этот показатель достиг 2834. О сбоях мессенджера пишут из Москвы — 55%, Санкт-Петербурга — 14%, Свердловской области — 4%, Ярославской области, Краснодарского края, Башкирии — по 3%, Татарстана, Владимирской, Воронежской областей, Приморского края, Калининградской области — по 2%, Ставрополья, Астраханской, Ростовской областей, Пермского края, Чечни, Тверской, Мурманской, Самарской областей, Забайкальского края — по 1%.

Суточное число жалоб на сайте Downdetector.su — 292, за последний час поступило восемь обращений. Люди пишут о сбоях WhatsApp из Рязанской (23%), Волгоградской (23%) областей, Хабаровского края (20%), Самарской области (8%).

«Невозможно отправить сообщение», «Не приходят сообщения», «Ожидание сети», «Не загружается медиа», — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 24 декабря

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, так как компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что WhatsApp было дано достаточно времени, чтобы наладить работу в России.

«У WhatsApp было огромное количество времени, годы и призывы с нашей стороны приземлиться, открыть полномочное представительство, локализовать данные пользователей на нашей территории, завести страничку в Роскомнадзоре, познакомиться и войти в контакт с регулятором, ну и, конечно, взаимодействовать с правоохранительными органами в части противодействия разного рода правонарушениям, в том числе мошенническим. Коллеги никогда не откликались», — сказал Боярский.

Что WhatsApp сказал в свою защиту

WhatsApp заявил о намерении бороться за своих пользователей в России после введения ограничений на работу сервиса, сообщило агентство Reuters. В компании подчеркнули, что платформой в стране пользуются более 100 млн человек, она глубоко интегрирована в жизнь сообществ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинения WhatsApp в адрес России являются провокацией. Наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства, подчеркнул парламентарий.

«Если какая-то компания, неважно, отечественная или иностранная, ставит себя выше закона, то к ней применяются определенные санкции и штрафы», — пояснил он.

Российское правительство предупреждало WhatsApp об ограничениях в публичном поле, напомнил Свинцов. По его словам, мессенджер мог бы избежать санкций, если представители компании отвечали на официальные запросы со стороны России.

Возможна ли отмена блокировки WhatsApp

Сергей Боярский усомнился в отмене блокировки WhatsApp в России. По его словам, скорее всего, в этой ситуации не будет особых изменений.

«Если все будет продолжаться в том же духе, а все будет продолжаться в том же духе, то перспективы корректной работы WhatsApp стремятся к нулю», — сказал Боярский.

