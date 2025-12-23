Почему не работает WhatsApp 23 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка

Сегодня, 23 декабря, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, в чем причины, правда ли проведена полная блокировка мессенджера, что сказали в Роскомнадзоре?

Где в России не работает WhatsApp 23 декабря

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», во вторник, 23 декабря, пользователи WhatsApp столкнулись с некорректной работой приложения на мобильных и стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную отправку сообщений, отсутствие оповещений, сбои при загрузке фото, видео и совершении звонков и полное отсутствие доступа к мессенджеру.

Насчитываются 1184 жалобы на WhatsApp за сутки на 11:25 мск. Ранее этот показатель составил 5577. Люди пишут о сбоях мессенджера из Москвы — 47%, Санкт-Петербурга — 15%, Московской области — 5%, Ярославской области, Краснодарского края, Ростовской, Иркутской областей — по 3%, Свердловской, Новосибирской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Ленинградской областей, Башкирии, Калининградской области — по 2%, Курской, Челябинской областей, Крыма, Приморского, Красноярского краев — по 1%.

На сайте Downdetector.su суточное число жалоб — 904, за последний час зафиксированы 20 обращений. Статистика по регионам: Ивановская (18%), Самарская (16%), Волгоградская (13%), Тульская (11%), Белгородская (11%) области.

«Не загружается медиа», «Сбой WhatsApp — ничего не работает», «Невозможно отправить сообщение», «WhatsApp, не болей!», «Не открывается приложение», — жалуются пользователи.

Почему не работает WhatsApp 23 декабря

Роскомнадзор сделал новое заявление о блокировке WhatsApp. Там заявили, что продолжат ограничивать работу мессенджера, так как компания нарушает российское законодательство.

«В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. Постепенная деградация звонков в WhatsApp была начата в августе, о чем Роскомнадзор сообщал в СМИ. Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — сказано в сообщении.

Ранее ведомство рекомендовало сделать выбор в пользу отечественного ПО.

На прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что у иностранных мессенджеров только одна проблема — в несоблюдении российских законов.

«И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин.

Полная блокировка WhatsApp в России — когда?

В Роскомнадзоре пояснили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в РКН.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что WhatsApp уже в ближайшее время может полностью прекратить работу в России. Это официальная позиция Роскомнадзора, заявил он. Блокировка WhatsApp продлится до тех пор, пока он не начнет соблюдать законы.

«Это просто донастройка системы, потому что огромное количество провайдеров широкополосного интернета, разные мобильные операторы по-разному управляют своей инфраструктурой, в каких-то регионах уже хорошо отстроена блокировка, где-то — не очень хорошо. Это сложная система, чтобы все шлюзы блокировать, отделять трафик. Возможно, уже в ближайшее время WhatsApp отключат у всех», — пояснил Свинцов.

