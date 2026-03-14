Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике сбежал из страны

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну и начал работать в Белоруссии, заявила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова в комментарии изданию «Чемпион». По ее словам, специалист не предупредил коллег о своем решении и перестал выходить на связь.
Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси, — пояснила Захарова.
Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать на Паралимпиаде-2026 парадную форму, на которой изображена карта страны. Экипировку в МПК сочли политически окрашенной.
Кроме того, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запретили жать руки россиянам и белорусам, выступающим под национальными флагами стран, стоять рядом с ними на пьедестале и делать совместное фото во время соревнований. По его словам, атлеты уже уведомлены об этом.