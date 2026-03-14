14 марта 2026 в 19:58

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике сбежал из страны

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Лаврухин уехал из страны

Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Вячеслав Лаврухин тайно покинул страну и начал работать в Белоруссии, заявила вице-президент украинской федерации гимнастики Стелла Захарова в комментарии изданию «Чемпион». По ее словам, специалист не предупредил коллег о своем решении и перестал выходить на связь.

Это его решение, он нас не информировал, просто пропал. Мы писали, звонили, но он не отвечал. И после этого он вдруг оказался в Беларуси, — пояснила Захарова.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать на Паралимпиаде-2026 парадную форму, на которой изображена карта страны. Экипировку в МПК сочли политически окрашенной.

Кроме того, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам запретили жать руки россиянам и белорусам, выступающим под национальными флагами стран, стоять рядом с ними на пьедестале и делать совместное фото во время соревнований. По его словам, атлеты уже уведомлены об этом.

Украина
спорт
тренеры
Белоруссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина избили на популярном курорте из-за доски для серфинга
Дибров уклонился от ответа на вопрос о знакомстве с новой избранницей
Число атаковавших Москву БПЛА перевалило за 40
Жители российского города пожаловались на отсутствие света и воды
Появились данные о футболисте, подозреваемом в зверском убийстве москвички
Обида на Добронравова, бездетность, театр: как живет актер Сергей Дорогов
Топурия высказалась об отсутствии Пугачевой на музыкальных премиях
В Иране выступили с заявлением о здоровье нового лидера страны
Стало известно о формате прощания и похорон актрисы Арининой
Молодого футболиста задержали по подозрению в зверском убийстве москвички
«Здоровья ей»: Ревва поддержал Лерчек в борьбе с раком
Собянин озвучил количество БПЛА, сбитых вблизи Москвы
Экономист раскрыл, когда будут решены бюджетные проблемы России
Над Москвой сбили 39-й БПЛА за день
Премия «Виктория-2026»: самые яркие кадры с финального концерта
Возмущенный Володин, выгода России, мощная магнитная буря: что дальше
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике сбежал из страны
Предприимчивые израильтяне превратили бомбоубежище в «дворец любви»
Полиция задержала убийцу москвички
Дочь убитой на Строгинском бульваре женщины нашлась
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

