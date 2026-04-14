ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ ФСБ: гражданин Молдавии хотел транслировать для СБУ сорванный теракт в Москве

Гражданин Молдавии организовал для СБУ онлайн-трансляцию последствий планировавшегося у бизнес-центра в Москве подрыва, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Сотрудники силовых структур его задержали.

Задержанный гражданин Молдовы завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Тогда же он организовал онлайн-трансляцию для передачи в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек. Их подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Покушение удалось предотвратить еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

До этого ФСБ распространила видеозапись задержания и допроса женщины, которую обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Она участвовала в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ». Задержание прошло на территории Крыма.