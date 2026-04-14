14 апреля 2026 в 10:59

ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ

ФСБ: гражданин Молдавии хотел транслировать для СБУ сорванный теракт в Москве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданин Молдавии организовал для СБУ онлайн-трансляцию последствий планировавшегося у бизнес-центра в Москве подрыва, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. Сотрудники силовых структур его задержали.

Задержанный гражданин Молдовы завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру. Тогда же он организовал онлайн-трансляцию для передачи в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих человек. Их подозревают в подготовке теракта против высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов. Покушение удалось предотвратить еще 2 апреля. Среди задержанных оказались украинский военнослужащий, гражданин Молдавии и 17-летний гражданин России.

До этого ФСБ распространила видеозапись задержания и допроса женщины, которую обвиняют в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Она участвовала в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ». Задержание прошло на территории Крыма.

Россия
теракты
ФСБ
задержания
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
