Госдума приняла четыре закона о поддержке участников СВО и их семей

Госдума приняла четыре закона о поддержке участников СВО и их семей

Госдума приняла четыре федеральных закона о поддержке участников СВО и их семей, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Один из них касается преимущественного права военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата.

Сегодня Государственная дума приняла четыре федеральных закона, расширяющих меры поддержки участников специальной военной операции и их семей, — отметил Володин.

Также приняты нормы о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии. Кроме того, предусматривается предоставление квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам и вдовцам участников специальной военной операции. Еще один закон направлен на защиту доходов инвалидов и ветеранов боевых действий от взыскания.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова рассказала о запуске образовательного проекта «Финансовая опора для семей Героев», который призван защитить родственников участников СВО от телефонных мошенников. По ее словам, лекции в онлайн-формате уже прошли в 89 регионах, а участников учат распознавать злоумышленников, которые могут выдавать себя за сотрудников военкомата или страховой компании.