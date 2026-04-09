09 апреля 2026 в 10:27

В Госдуме запустили образовательный проект для семей бойцов СВО

Депутат Кузнецова: образовательный проект защитит семьи бойцов СВО от аферистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Образовательный проект «Финансовая опора для семей Героев» научит родных бойцов СВО не попадаться на удочку мошенников, рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что лекции в онлайн-формате уже прошли в 89 регионах страны.

Мы не можем оставлять семьи один на один с этим. Поэтому, кроме принятия целого пакета законов, призванных защитить граждан от мошенников, мы запустили образовательную программу «Финансовая опора для семей Героев». Мы учим людей открывать счета, распоряжаться выплатами и, главное, распознавать мошенников, — рассказала Кузнецова.

Она призвала не отвечать на вопросы о погибших родственниках во время звонка неизвестных лиц. По ее словам, мошенники по телефону могут выдавать себя за сотрудников военкомата, Министерства обороны или страховой компании.

Ранее депутат Государственной думы от ЛДПР Дмитрий Свищев рассказал, что мошенники начали предлагать пенсионерам обналичить старые сберкнижки. Он отметил, что по старым вкладам не возвращают «космические» суммы.

Власть
депутаты
мошенники
СВО
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

