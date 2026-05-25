В Госдуме назвали слова, лучше всего понятные украинской власти Депутат Колесник: в Киеве понимают только язык «Орешника», «Кинжала» и «Циркона»

С Украиной следует разговаривать на языке российских ракет «Орешник», «Кинжал» и «Циркон», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, дипломатические усилия не дают плодов в переговорах с Киевом.

Надо забыть риторику увещеваний. Пошла нормальная боевая работа. Думаю, периодически дипломаты будут по спецканалам работать. Военных это мало интересует, это другая симфония. Когда говорят пушки, музы должны молчать. Разговоры надо заканчивать. Думаю, даже международникам уже нечего сказать. Слова «Циркон», «Орешник», «Буревестник» и «Кинжал» наиболее актуальны — именно на таком языке надо разговаривать с Украиной. ВСУ же детей убивают. Дипломатические усилия будут потом, когда кому-то из киевского режима станет невмоготу, — высказался Колесник.

Ранее аналитик Иван Киричевский заявил, что у Украины нет возможности перехватить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, в арсенале России может быть уже около 10 таких снарядов. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.