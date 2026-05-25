Провокации украинской стороны в отношении Белоруссии говорят о том, что глава Украины Владимир Зеленский выполняет заказ врагов потепления отношений между США и республикой, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье. По мнению политика, продление Белым домом чрезвычайного положения и санкций против Минска тормозит процесс нормализации после того, как президент США Дональд Трамп снял часть ограничений.

Это явное торможение процесса потепления отношений между РБ и США после того, как Трамп снял с Белоруссии часть санкций. Очевидно, что кому-то это не нравится, и Зеленский рьяно взялся отрабатывать заказ, — отметил он.

Ранее Зеленский попытался пригрозить Белоруссии, отреагировав на слова лидера республики Александра Лукашенко о нежелании Минска втягиваться в украинский кризис.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент сознательно сеет панику среди киевлян, распространяя ложные сведения о якобы готовящемся вторжении из Белоруссии. По мнению политика, таким образом Киев пытается переключить внимание граждан с разоблачений о коррупции и найти оправдание для расхищения средств, выделенных на оборону.