Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 10:43

«Отрабатывает заказ»: Медведчук объяснил «наезды» Зеленского на Белоруссию

Медведчук: Зеленский отрабатывает заказ противников сближения Белоруссии и США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Провокации украинской стороны в отношении Белоруссии говорят о том, что глава Украины Владимир Зеленский выполняет заказ врагов потепления отношений между США и республикой, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье. По мнению политика, продление Белым домом чрезвычайного положения и санкций против Минска тормозит процесс нормализации после того, как президент США Дональд Трамп снял часть ограничений.

Это явное торможение процесса потепления отношений между РБ и США после того, как Трамп снял с Белоруссии часть санкций. Очевидно, что кому-то это не нравится, и Зеленский рьяно взялся отрабатывать заказ, — отметил он.

Ранее Зеленский попытался пригрозить Белоруссии, отреагировав на слова лидера республики Александра Лукашенко о нежелании Минска втягиваться в украинский кризис.

В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинский президент сознательно сеет панику среди киевлян, распространяя ложные сведения о якобы готовящемся вторжении из Белоруссии. По мнению политика, таким образом Киев пытается переключить внимание граждан с разоблачений о коррупции и найти оправдание для расхищения средств, выделенных на оборону.

Мир
Белоруссия
Украина
США
Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция задержала устроившего ДТП мажора
Стоматолог раскрыл, чем опасна привычка щелкать семечки зубами
Аналитик рассказала, когда на прилавках появилась отечественная клубника
«Не спасет»: военэксперт о планах ЕС усилить ПВО Украины после удара РФ
Бывший мэр Курска предстанет перед судом
Семеро россиян пострадали после ДТП в Анталье
Вертолет и поезд могут привлечь для тушения хостела на Монтажной улице
Появились первые кадры с места пожара в московском хостеле
Онколог опровергла миф о прерывании беременности из-за рака
HR-эксперт перечислила ключевые признаки токсичной рабочей атмосферы
Дроны ВСУ ранили медиков в Горловке
Назван политик, который мог бы стать посредником в переговорах с Украиной
В Москве из горящего хостела эвакуировали 600 человек
Стало известно о подробностях пожара в Москве
Прокуратура потребовала взыскать 155 млн рублей с курской компании
На въезде в Литву и Польшу скопилось более 300 грузовиков
Казахстан отказался помогать «Нафтогазу» в разбирательствах с «Газпромом»
Врач ответила, как передается лихорадка Западного Нила
Пламя охватило хостел с сотнями постояльцев на востоке Москвы
Наступление ВС РФ на Харьков 25 мая: новости, Купянск, опыты над детьми
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.