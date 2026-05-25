На Западе испугались дальности ракеты «Орешник»

Военных экспертов на Западе обеспокоила дальность полета ракеты комплекса «Орешник» и возможность ее применения против территории США, сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Особое внимание аналитики обратили на потенциальное размещение вооружения в восточной части России и Белоруссии.

Больше всего экспертов беспокоит дальность полета: предполагается, что «Орешник» может преодолевать расстояние до пяти тысяч километров. Таким образом, он подвергает опасности не только всю Европу, но и западное побережье США в случае развертывания на востоке России, — говорится в статье.

Ранее аналитик Иван Киричевский заявил, что у Украины нет возможности перехватить российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, в арсенале России может быть уже около 10 таких снарядов. Минобороны РФ пока не прокомментировало эту информацию.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что российская армия могла обеспечить стопроцентную точность баллистической ракеты «Орешник». По его мнению, применение этого оружия в пригороде говорит об уверенности в точном поражении цели. Военэксперт отметил, что Украина не сообщила о количестве перехваченных ракет и дронов. Однако есть много кадров, на которых ракеты поражают цели, добавил он.