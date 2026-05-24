24 мая 2026 в 17:32

Военэксперт ответил, как Россия могла модернизировать ракету «Орешник»

Военэксперт Кнутов: Россия могла обеспечить 100%-ную точность ракеты «Орешник»

Российская армия могла обеспечить стопроцентную точность баллистической ракеты «Орешник», предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, применение этого оружия в пригороде говорит об уверенности в точном поражении цели.

То, что противовоздушная оборона Киева со своей задачей не справилась, - это 100%. Ключевых объектов было выведено из строя достаточно много. Это могли быть объекты, связанные с производством ракет «Нептун» и «Фламинго». Самое главное, что мне бросилось в глаза, ― это работа комплекса «Орешник». Это был третий удар «Орешником», практически все боевые блоки шли в одну точку. Это говорит о возросшей точности этого комплекса. Его применяли в условиях пригорода или, скажем так, в условиях городской застройки. Это говорит о том, что мы уверены, что точность поражения будет стопроцентной и гражданские объекты повреждены не будут, ― сказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что Украина не сообщила о количестве перехваченных ракет и дронов. Однако есть много кадров, на которых ракеты поражают цели, добавил он.

Есть очень интересный кадр, когда ракета шла вертикально вниз. Система поразила цель. Это говорит о новом программном алгоритме, который изменил траекторию полета наших ракет. В результате, вместо пологой баллистической траектории полета ракеты, когда ее можно перехватить комплексом Patriot, перехват исключен на 100%, ― резюмировал Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ракеты «Орешник» могли поразить аэродром в Белой Церкви Киевской области. По его словам, это важный транспортный узел для снабжения украинской армии.

Софья Якимова
