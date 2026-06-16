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16 июня 2026 в 00:39

Мужчина поджег два отделения банка в региональной столице

В Туле полиция задержала мужчину, поджегшего два отделения банка

МВД РФ МВД РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Неизвестный мужчина поджег два отделения банка в Туле, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. После этого его быстро задержала полиция.

20-летний пироман объяснил свой поступок влиянием мошенников. В результате инцидента никто не пострадал. Экстренные службы в настоящее время тушат возгорание в одном из офисов на улице Фрунзе, а другой пожар удалось оперативно локализовать.

Ранее сообщалось, что мошенники взломали аккаунт жительницы Екатеринбурга на портале «Госуслуги» и зарегистрировали в ее квартире 57 человек. Это привело к значительным финансовым последствиям.

До этого представители УБК МВД России рассказали, как защитить свои аккаунты в мессенджерах от взлома. В ведомстве подчеркнули, что большинство случаев «угона» происходит через социальную инженерию, заражение устройств и перехват кодов авторизации.

Также доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что блокировка спама и отключение доступа приложений к камере и микрофону защитят россиян от атак мошенников. По его словам, злоумышленники работали как конвейер, день за днем придумывая новые методы обмана доверчивых граждан.

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