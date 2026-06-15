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15 июня 2026 в 23:12

Дуров объяснил, чем опасен запрет социальных сетей для подростков

Дуров: запрет соцсетей для британских подростков поставит их в большую опасность

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Запрет социальных сетей для британских подростков младше 16 лет, который анонсировал премьер-министр Кир Стармер, не защитит детей, а лишь создаст дополнительные риски, заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Ни один закон, считает он, не заменит «хорошего воспитания».

Бизнесмен напомнил, что у родителей уже есть инструменты для контроля цифрового контента, потребляемого их детьми. Однако это не останавливает Стармера, который планирует новый запрет, чтобы сделать юных жителей королевства «счастливее и свободнее».

Дуров считает, что ключевую роль в безопасности подростков в интернете должен играть родительский контроль, а не законодательные запреты, которые могут привести к обратному эффекту. Реакции британских властей на его заявление пока не поступало.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов выразил мнение, что запрет социальных сетей для детей младше 16 лет говорит о готовности Стармера к отставке. Данное решение весьма непопулярно, вряд ли его поддержит большая часть избирателей. При этом, по словам эксперта, политик заявляет о своих намерениях сохранить пост до 2029 года. Это во многом будет зависеть от его соратников по партии, захотят они сменить премьер-министра досрочно или нет.

Европа
Великобритания
Павел Дуров
запреты
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