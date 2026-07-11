Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 10:29

«Банановые республики»: Дуров высмеял новые правила Евросоюза

Дуров: ЕС перенимает уловки банановых республик

Павел Дуров Павел Дуров Фото: IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз перенимает уловки «банановых республик», заявил в соцсети X основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он раскритиковал закон ЕС, позволяющий сканировать личную переписку пользователей.

Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке, — написал он.

По словам Дурова, закон Chat Control не имеет ничего общего с демократическими принципами. Он также подчеркнул, что Telegram не станет проверять личные переписки пользователей, несмотря на решения европейских властей. Речь идет о законе, который разрешает владельцам мессенджеров сканировать личные сообщения для выявления и предотвращения случаев сексуального насилия над детьми в интернете.

Ранее стало известно, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. В первую очередь Лондон обеспокоен чат-ботом Grok, интегрированным в социальную сеть. Дело в том, что нейросеть позволяет создавать откровенные изображения по запросу пользователей.

Общество
Евросоюз
Павел Дуров
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая волна адской жары накрыла европейскую страну
«Тайная турецкая дочь Трампа» пыталась накормить его пахлавой
Россия закрыла железнодорожное сообщение с Финляндией
Морозы до −15, метели и мокрый снег с дождем: погода в Москве в начале зимы
Норвегию обвинили в демилитаризации Шпицбергена
«Только пиар»: Мендель раскрыла итоги саммита НАТО для Киева
Назван способ идеального проверки качества плитки
Молния ударила в мужчин на стадионе
Россия отметила милитаризацию Арктики
Женщина получила ожог роговицы из-за косметики для ресниц
Умерший на Эльбрусе мужчина оказался иностранцем
В Госдуме разъяснили особую пользу экономических зон
Страны Балтии ответили на обвинения в открытии Украине неба для атак на РФ
Мощный ливень обрушился на Москву
Скончался актер из сериала «Тайны следствия»
«Спасательный круг»: в Европе признали неудобную правду о России
Участник ЧМ-2026 из ЮАР умер в возрасте 25 лет
В России могут сделать 1 сентября выходным днем для родителей
Стало известно о секретном заводе в Германии, производящем дроны для ВСУ
Порты в огне, Зеленский молит о помощи: новости СВО к вечеру 11 июля
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой
Общество

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.