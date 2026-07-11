«Банановые республики»: Дуров высмеял новые правила Евросоюза

Евросоюз перенимает уловки «банановых республик», заявил в соцсети X основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он раскритиковал закон ЕС, позволяющий сканировать личную переписку пользователей.

Подобные уловки, некогда типичные для банановых республик, теперь используются ЕС для принятия законов о слежке, — написал он.

По словам Дурова, закон Chat Control не имеет ничего общего с демократическими принципами. Он также подчеркнул, что Telegram не станет проверять личные переписки пользователей, несмотря на решения европейских властей. Речь идет о законе, который разрешает владельцам мессенджеров сканировать личные сообщения для выявления и предотвращения случаев сексуального насилия над детьми в интернете.

Ранее стало известно, что Великобритания обсуждает с Австралией и Канадой международный запрет соцсети X, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. В первую очередь Лондон обеспокоен чат-ботом Grok, интегрированным в социальную сеть. Дело в том, что нейросеть позволяет создавать откровенные изображения по запросу пользователей.