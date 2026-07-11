Безрассудный забег медведя по железнодорожным путям попал на видео На станции Тундуш под Челябинском заметили медведя на железнодорожных путях

В Челябинской области на станции Тундуш заметили медвежонка, выбежавшего на железнодорожные пути, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. На кадрах видно, как дикий зверь хотел перейти через пути, но потом побежал вдоль рельсов.

В ЮУЖД пошутили, что медвежонок пропустил урок по безопасному поведению на железной дороге. В пресс-службе напомнили, что железнодорожные пути — зона повышенной опасности. В компании призвали взрослых быть внимательными и следить за детьми.

Расскажите им о простых, но жизненно важных правилах: переходить пути можно только в строго установленных местах, где есть специальные знаки, мосты или переходы, — сказано в сообщении.

Ранее медведь проник в торговый центр на военной базе США на Аляске, украл персик и ушел. Как рассказал менеджер по охране дикой природы Колетт Брандт, зверь прошел в здание через автоматические двери.

До этого медведь загрыз 80 перепелов и 48 кур в Амурской области. Во время одной из таких вылазок зверь забрался на крышу теплицы, не удержался и упал, а после скрылся. Специалисты управления по охране животного мира установили клетку с приманкой, чтобы поймать незваного гостя.