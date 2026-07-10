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10 июля 2026 в 14:05

Медведь забрел в торговый центр на военной базе, съел персик и ушел

Медведь пробрался в торговый центр на базе ВС США и украл персик

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Медведь неожиданно появился в торговом центре на территории объединенной военной базы «Эльмендорф-Ричардсон» на Аляске и, полакомившись персиком, самостоятельно покинул здание, сообщает телеканал KTUU. Инцидент произошел в воскресенье утром, когда в ТЦ уже находились сотрудники и посетители.

По словам менеджера по охране дикой природы Колетт Брандт, животное проникло в торговый центр через автоматические двери. После инцидента сотрудники природоохранной службы позаботились о том, чтобы медведь благополучно ушел обратно в лес. Никто из посетителей и персонала не пострадал.

Ранее в поселке Снежногорский Амурской области дикий медведь съел более сотни домашних птиц в садоводческом товариществе. Отмечалось, что хищник приходил на частную территорию несколько дней. По данным источника, медведь спокойно разгуливал по центральным улицам поселка и не боялся людей.

До этого в Ногликском районе Сахалина два медвежонка вышли к дороге и начали выпрашивать еду у автомобилистов. Возле реки Малые Вени медвежата подошли к обочине, где проезжавшие водители угостили их овсяным печеньем.

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