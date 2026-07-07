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07 июля 2026 в 16:23

Дикие медвежата на Сахалине начали выпрашивать еду у людей

Медвежата на Сахалине вышли на дорогу к людям за овсяным печеньем

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Ногликском районе Сахалина два медвежонка вышли к дороге и начали выпрашивать еду у автомобилистов, сообщает Telegram-канал «АСТВ.ру — новости Сахалина и Курил». По их данным, возле реки Малые Вени медвежата подошли к обочине, где проезжавшие водители угостили их овсяным печеньем.

В Агентстве лесного и охотничьего хозяйства отметили, что медвежата такого возраста уже способны самостоятельно добывать пищу, а подкормка людьми может привести к тому, что животные начнут чаще выходить к дорогам и населенным пунктам в поисках еды. Это повышает риск опасных ситуаций для людей, поэтому жителей попросили не кормить диких животных.

Отмечается, что медвежат впервые заметили на этом же месте 24 июня. Тогда они разрывали пакет у дороги, а очевидцы публиковали умиленные комментарии о животных.

Ранее дикий кабан забрел на детскую площадку рядом с парком в Санкт-Петербурге. По словам местной жительницы, животное пришло во двор жилого дома в поисках оставленной еды. Кабан рылся в траве на участке, где местные обычно подкармливают уличных птиц и кошек.

Регионы
Сахалинская область
медведи
дикие животные
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