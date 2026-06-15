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15 июня 2026 в 11:13

Дикий кабан оккупировал детскую площадку

Дикий кабан пришел на детскую площадку в Петербурге в поисках еды

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Дикий кабан забрел на детскую площадку, расположенную недалеко от Парка 300-летия Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «78 новости». По словам местной жительницы,, лесной житель пришел во двор жилого дома, чтобы полакомиться оставленной едой. Животное активно рылось в траве на месте, где местные бабушки обычно подкармливают уличных птиц и кошек.

Ну вот, пожалуйста, дикие звери теперь прибежали. А тут детишки гуляют маленькие, — посетовала обеспокоенная петербурженка.

Ранее крупный кабан напугал школьников и их родителей в Подмосковье. Животное появилось утром у школы в поселке Дубовая Роща Раменского района. Местные жители обратились в экстренные службы. Однако зверь успел скрыться до их прибытия.

До этого медведица напала на мужчин в Хабаровском крае. В результате инцидента один из пострадавших скончался. Трагедия произошла в районе поселка Мухен. Двое местных жителей на берегу реки столкнулись с медвежатами и их матерью, которая бросилась защищать потомство. От полученных травм один очевидец скончался, второму удалось спастись.

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