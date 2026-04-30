Подмосковных школьников и их родителей напугал огромный лесной житель Гигантский кабан напугал школьников и родителей в Подмосковье

Крупный кабан напугал школьников и их родителей в Подмосковье, пишет Telegram-канал Mash. Животное появилось утром у школы в поселке Дубовая Роща Раменского района.

Как пишет канал, местные жители обратились в экстренные службы. Однако зверь успел скрыться до их прибытия. Одна из местных жительниц засняла видео с диким животным, которое бродило около учебного заведения.

