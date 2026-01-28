Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 20:38

Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков

Охота на кабана с вышки в зимний период — советы бывалых охотников Охота на кабана с вышки в зимний период — советы бывалых охотников Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимняя охота на кабана считается одной из самых вдумчивых и требующих терпения. В холодный сезон многое решают правильный выбор места, экипировка и понимание повадок зверя. Особенно популярна охота из засидки, которая позволяет действовать тихо и безопасно.

Когда и где разрешена зимняя охота

В большинстве регионов России зимняя охота на кабана разрешена до 28 февраля, а в високосные годы — до 29 февраля. Наиболее комфортные условия сейчас сохраняются в регионах с устойчивым снежным покровом и развитой охотничьей инфраструктурой: в Центральной России, Поволжье, на юге Сибири, в отдельных районах Урала и Северо-Запада.

Охота на кабана с вышки официально разрешена там, где открыт сезон и не введены дополнительные региональные ограничения, в том числе санитарные. Этот способ относится к индивидуальной охоте и допускается зимой, когда коллективные загоны чаще всего запрещены.

Что нужно для охоты с вышки

Для законной охоты потребуются:

  • охотничий билет единого федерального образца;

  • разрешение на добычу кабана;

  • путевка в охотугодья (если требуется);

  • оружие, зарегистрированное в установленном порядке.

Из экипировки важны теплая бесшумная одежда, утепленная обувь, налобный фонарь, оптика, страховочный ремень для вышки и термос с горячим напитком.

Суть охоты и ее плюсы и минусы

Охота на кабана с вышки строится на ожидании зверя у кормовых площадок или троп. К плюсам относят безопасность, хороший обзор и минимальное беспокойство зверя. Минусы — необходимость долго сидеть без движения, зависимость от погоды и точности выбора места.

5 советов для удачной охоты

Зимняя охота на кабана требует спокойствия, дисциплины и уважения к правилам.

  1. Размещайте вышку с учетом розы ветров, запах не должен уходить к кормушке.

  2. Приходите заранее, чтобы местность успела «успокоиться».

  3. Используйте оптику с хорошей светосилой для сумерек.

  4. Не стреляйте по плохо опознаваемой цели, особенно в группе зверей.

  5. Одевайтесь теплее, чем кажется нужным: неподвижность усиливает холод.

Охота на кабана с вышки позволяет совместить результативность и безопасность, а при правильной подготовке превращается в по-настоящему увлекательный и честный способ добычи зверя.

Ранее мы раскрыли вам секреты зимней охоты с нарезным оружием.

охота
зима
кабаны
советы
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Женщина узнала о раке после необычной реакции организма на алкоголь
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.