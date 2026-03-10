Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 17:27

Пожилой пациент больницы в Адыгее насмерть разбился, упав в шахту лифта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Республике Адыгея 69-летний пациент клинической больницы в Майкопе насмерть разбился, упав в шахту лифта, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на родственников мужчины и СК России. Его считали пропавшим три недели. Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция. Он скончался от полученных после падения травм.

По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз. Может, это был несчастный случай, а может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали. Сейчас трудно что-то сказать, потому что у нас до сих пор мало информации о том вечере, когда он пропал, — рассказал родственник погибшего.

По факту гибели мужчины назначили доследственную проверку. Как сообщили в СК России, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Лифт при этом временно отключили.

Ранее в Москве на Ярцевской улице грузовой лифт с двумя людьми внутри обрушился в шахту. Пострадавших достали сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину.

регионы
пенсионеры
Адыгея
больницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном
Второе золото Паралимпиады для РФ: что известно о незрячей лыжнице Багиян
Доктор Мясников раскрыл неожиданный способ сделать картофель полезнее
Появилась новая информация о клинике «смерти» Хайдарова
В Австралии появился дата-центр на основе мозговых клеток
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.