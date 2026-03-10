Пожилой пациент больницы в Адыгее насмерть разбился, упав в шахту лифта

В Республике Адыгея 69-летний пациент клинической больницы в Майкопе насмерть разбился, упав в шахту лифта, сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на родственников мужчины и СК России. Его считали пропавшим три недели. Перед трагедией пенсионеру предстояла срочная операция. Он скончался от полученных после падения травм.

По всей видимости, дядя вызвал лифт, но кабина не приехала, а двери открылись. Он зашел и упал вниз. Может, это был несчастный случай, а может, нет. У него были с собой деньги, которые пропали. Сейчас трудно что-то сказать, потому что у нас до сих пор мало информации о том вечере, когда он пропал, — рассказал родственник погибшего.

По факту гибели мужчины назначили доследственную проверку. Как сообщили в СК России, сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии. Лифт при этом временно отключили.

Ранее в Москве на Ярцевской улице грузовой лифт с двумя людьми внутри обрушился в шахту. Пострадавших достали сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину.