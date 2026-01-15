Грузовой лифт с двумя людьми рухнул в московской многоэтажке SHOT: московские спасатели вызволили оказавшихся в рухнувшем лифте людей

В Москве на Ярцевской улице грузовой лифт с двумя людьми внутри обрушился в шахту, пишет Telegram-канал SHOT. Пострадавших доставали сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину.

По данным СМИ, перед падением очевидцы слышали характерный гул. Внутри оказалась девушка, которая внутри ловушки испытала приступ паники и ощутила нехватку воздуха.

Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли упавший в шахту лифт и спасли людей. Госпитализация никому не понадобилась, – сообщается в публикации.

Местные жители рассказали, что проблемы с работой этого лифта наблюдались давно. Последнюю неделю механизм функционировал с перебоями. Недавно его перезапускали, однако граждане уверены, что кабина и механизм давно требуют замены.

Ранее в подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай — работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом. Сотрудница залезла под платформу подъемника, который в этот момент пришел в движение и опустился на нее. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. Женщина выжила. Предварительно, у пострадавшей диагностирована травма позвоночника.