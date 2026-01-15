Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 01:15

Грузовой лифт с двумя людьми рухнул в московской многоэтажке

SHOT: московские спасатели вызволили оказавшихся в рухнувшем лифте людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Москве на Ярцевской улице грузовой лифт с двумя людьми внутри обрушился в шахту, пишет Telegram-канал SHOT. Пострадавших доставали сотрудники МЧС, которые вскрыли упавшую кабину.

По данным СМИ, перед падением очевидцы слышали характерный гул. Внутри оказалась девушка, которая внутри ловушки испытала приступ паники и ощутила нехватку воздуха.

Приехавшие на место сотрудники МЧС вскрыли упавший в шахту лифт и спасли людей. Госпитализация никому не понадобилась, – сообщается в публикации.

Местные жители рассказали, что проблемы с работой этого лифта наблюдались давно. Последнюю неделю механизм функционировал с перебоями. Недавно его перезапускали, однако граждане уверены, что кабина и механизм давно требуют замены.

Ранее в подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай — работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом. Сотрудница залезла под платформу подъемника, который в этот момент пришел в движение и опустился на нее. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. Женщина выжила. Предварительно, у пострадавшей диагностирована травма позвоночника.

Москва
лифты
спасения
падения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Между Зеленским и Кличко пробежала «черная кошка» из-за блэкаута
Тайное оружие против рака: простые правила, которые могут спасти жизнь
НАТО хочет во Львов: зачем оружие со всей Европы свозят в польский Жешув
В Сети появился опрос об отставке Стармера
В MAX прокомментировали анонимную информацию о якобы взломе мессенджера
«Сердце разрывается»: что звезды говорят о смерти Игоря Золотовицкого
Грузовой лифт с двумя людьми рухнул в московской многоэтажке
Фаза Луны сегодня, 15 января: день удачи для ученых и озарений для всех
Грязные тайны Зеленского: кто и как наживался в Чехии на подачках Украине
Старейший житель Саудовской Аравии скончался в королевстве
Ракетная опасность действует в одном из российских регионов
«Очень плохой сливщик»: в США найден виновный утечек по Венесуэле
Французские военные встанут на защиту Гренландии
Какой сегодня день? Праздники, памятные даты 15 января 2026 года
Приметы 15 января — Сильвестров день: Куриный праздник, сладости и обереги
Мать погибшего воспитанника ЦСКА выдвинула пугающую версию его смерти
Променял величие на корону: сторонники Трампа готовятся к бунту
Арестовано имущество бывшего «держателя» московского метро
Загадочная смерть футболиста ЦСКА Адамса: причины, версии, что известно
SHOT: взрывы прогремели в Ростовской области
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.