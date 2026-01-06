В Подмосковье лифт придавил женщину во время уборки

В подмосковной Электростали на складе произошел несчастный случай, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. Работницу клининговой компании придавило грузовым лифтом.

Инцидент случился во время уборки территории. Сотрудница залезла под платформу грузового подъемника, который в этот момент пришел в движение и опустился на нее. На помощь женщине сразу же бросились другие работники склада. Предварительно, у пострадавшей диагностирована травма позвоночника.

Ранее на Фестивальной улице в Москве мужчина упал в шахту лифта с девятого этажа. Инцидент произошел на стройке. Очевидцы вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

До этого в башкирском Стерлитамаке лифт с людьми рухнул в многоэтажке на улице Строителей. В кабине в момент происшествия находились два человека — мужчина и женщина. Они испугались, но никто не пострадал.

Также председатель высшего совета РОССОЮЗСПАСа Алексей Дударев заявил, что в случае внезапного падения лифта важно не оставаться на ногах. Чтобы уменьшить вероятность получения смертельных травм, следует лечь на бок. Это положение увеличивает площадь соприкосновения с поверхностью и снижает риск серьезных повреждений.