14 марта 2026 в 11:14

Испугавшиеся бойцов СВО европейцы пошли на крайние меры

DPA: Мерц и другие европейские лидеры призвали запретить въезд в ЕС бойцам СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры еще семи стран Евросоюза выступили с инициативой запретить въезд в ЕС участникам специальной военной операции, передает агентство DPA. Соответствующее письмо они направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

По мнению европейских чиновников, присутствие таких лиц на территории ЕС якобы может создать угрозу внутренней безопасности объединения. В письме отмечается, что данный вопрос требует незамедлительного рассмотрения на высшем политическом уровне и выработки единой позиции Брюсселя.

Инициаторы предложили включить эту тему в повестку предстоящего саммита ЕС, запланированного на 19 марта. Помимо немецкого канцлера, свои подписи под документом поставили руководители Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин выразил мнение, что русофобская политика Евросоюза может привести к его распаду. Он отметил, что обычные граждане не хотят участвовать в конфликте с РФ, который пытаются спровоцировать лидеры ЕС.

СВО
Европа
Фридрих Мерц
Евросоюз
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

