Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 18:25

Суд огласил решение по делу об убийстве в Электростали

Суд в Электростали арестовал подозреваемого в убийстве юноши на остановке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Электростальский городской суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве на остановке общественного транспорта, сообщила объединенная пресс-служба судов Московской области. Мера пресечения в виде ареста избрана на два месяца, до 18 марта 2026 года.

Суд избрал [Имомали] Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба полиции Московской области передала, что задержанный в Электростали по подозрению в убийстве мужчина заявил о невменяемости в момент преступления. Он рассказал, что при нем был нож, взятый из его квартиры, и что в ходе конфликта с потерпевшим он причинил ему травмы, приведшие к смерти.

Кроме того, стало известно, что убийство 18-летнего юноши последовало за двумя столкновениями с задержанным по этому делу выходцем из Таджикистана. Если первая их встреча завершилась без последствий, то вторая привела к смертельному исходу.

Также член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева заявила, что в деле об убийстве 18-летнего жителя Электростали не стоит акцентировать межнациональный аспект. Она подчеркнула, что ключевым обстоятельством является нахождение подозреваемого с ножом в общественном месте.

Электросталь
Подмосковье
убийства
суды
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутаты Рады замерзли, «банда GTA» терроризирует Новую Москву: что дальше
«У меня не было друзей»: мужчина поймал уличного голубя и получил срок
Играющая со снегом на своих «какашках» панда Катюша попала на видео
Королевскую семью в Швеции постигло большое горе
Трамп призвал Запад вернуться к своим истокам
Трамп восхитился Швейцарией и их часами
Умерла звезда фильма «Любка» Городенцева: причины смерти, биография
Адвокат Лурье раскрыла, что та поменяла в бывшей квартире Долиной
Родители пропавшего пловца Свечникова сдали ДНК-тест в Стамбуле
На Кубани двух замминистра транспорта задержали по подозрению в хищении
Объявлены претенденты на «Золотую малину — 2026»
Telegram в России начали блокировать? Что сказали в Совфеде, позиция РКН
Суд Уфы отправил в колонию ректора института за махинации с премиями
В российском регионе силовики получили льготную землю без очереди
В Госдуме призвали детям запретить вход в соцсети
Храню запас замороженных бананов — всегда можно быстро сделать десерт
«Мощный игрок»: политолог о шансе Дании отказаться от сделки по Гренландии
В московском метро появился необычный аппарат
Путин пообещал защиту военнослужащим и их семьям
«Позвольте отрублю вам голову»: в Подмосковье поймали маньяка
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.