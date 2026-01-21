Суд огласил решение по делу об убийстве в Электростали Суд в Электростали арестовал подозреваемого в убийстве юноши на остановке

Электростальский городской суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве на остановке общественного транспорта, сообщила объединенная пресс-служба судов Московской области. Мера пресечения в виде ареста избрана на два месяца, до 18 марта 2026 года.

Суд избрал [Имомали] Т. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть по 18 марта 2026 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба полиции Московской области передала, что задержанный в Электростали по подозрению в убийстве мужчина заявил о невменяемости в момент преступления. Он рассказал, что при нем был нож, взятый из его квартиры, и что в ходе конфликта с потерпевшим он причинил ему травмы, приведшие к смерти.

Кроме того, стало известно, что убийство 18-летнего юноши последовало за двумя столкновениями с задержанным по этому делу выходцем из Таджикистана. Если первая их встреча завершилась без последствий, то вторая привела к смертельному исходу.

Также член Совета по правам человека РФ Ева Меркачева заявила, что в деле об убийстве 18-летнего жителя Электростали не стоит акцентировать межнациональный аспект. Она подчеркнула, что ключевым обстоятельством является нахождение подозреваемого с ножом в общественном месте.