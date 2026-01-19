Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:44

«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания

Подозреваемый в убийстве жителя Электростали заявил, что был в шоковом состоянии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Электростали, задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, заявил, что не отдавал отчет своим действиям, передает пресс-служба подмосковной полиции. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры. Как утверждает задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы.

Был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож. Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии. У меня был с собой нож, я этот нож взял с квартиры. <…> Адреналин, все такое. В ходе конфликта я применил нож, — сказал подозреваемый.

Трагедия произошла в этот понедельник, 19 января. В ходе конфликта, начавшегося в автобусе, погиб 18-летний житель Электростали. Юношу зарезали на остановке. Его доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Через некоторое время по подозрению в убийстве парня в Электростали задержали 19-летнего молодого человека. По предварительной информации, подозреваемый несколько раз ударил погибшего в туловище и шею ножом.

Электросталь
Подмосковье
Московская область
убийства
ножи
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва закрывающем грудь бикини в Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.