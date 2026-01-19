«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания Подозреваемый в убийстве жителя Электростали заявил, что был в шоковом состоянии

Житель Электростали, задержанный по подозрению в убийстве молодого человека, заявил, что не отдавал отчет своим действиям, передает пресс-служба подмосковной полиции. По словам мужчины, у него с собой был нож, который он взял из квартиры. Как утверждает задержанный, между ним и погибшим произошел конфликт, в ходе которого он нанес жертве несовместимые с жизнью травмы.

Был конфликт, и в ходе конфликта был применен нож. Я не осознавал, что я делал, был в шоковом состоянии. У меня был с собой нож, я этот нож взял с квартиры. <…> Адреналин, все такое. В ходе конфликта я применил нож, — сказал подозреваемый.

Трагедия произошла в этот понедельник, 19 января. В ходе конфликта, начавшегося в автобусе, погиб 18-летний житель Электростали. Юношу зарезали на остановке. Его доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Через некоторое время по подозрению в убийстве парня в Электростали задержали 19-летнего молодого человека. По предварительной информации, подозреваемый несколько раз ударил погибшего в туловище и шею ножом.