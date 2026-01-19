В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке

В подмосковной Электростали убили 18-летнего юношу после конфликта в автобусе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Его зарезали на остановке. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция разыскивает подозреваемых.

Полицейскими г. о. Электросталь разыскивается злоумышленник, причинивший смертельное ранение молодому человеку, — сказано в сообщении.

Ранее в Дмитрове Московской области в доме после пожара нашли тела двоих мужчин. По предварительной версии, их убили. На телах погибших зафиксировали многочисленные ножевые ранения. Одному из них было 45 лет, а второму — 50 лет.

В Санкт-Петербурге до этого полицейские задержали двоих молодых человек, которые зарезали мужчину во время конфликта из-за парковочного места. Погибший вместе с супругой наткнулись на агрессоров, когда шли по двору. При этом нападающие не тронули женщину, именно она вызвала правоохранителей.

В подмосковном Орехово-Зуево между тем задержали постояльца хостела, который набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты. Им оказался 36-летний житель Татарстана, прежде судимый за грабеж. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь для пострадавшего, после чего его экстренно увезли в больницу.