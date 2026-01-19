Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:25

В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В подмосковной Электростали убили 18-летнего юношу после конфликта в автобусе, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону. Его зарезали на остановке. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось. Полиция разыскивает подозреваемых.

Полицейскими г. о. Электросталь разыскивается злоумышленник, причинивший смертельное ранение молодому человеку, — сказано в сообщении.

Ранее в Дмитрове Московской области в доме после пожара нашли тела двоих мужчин. По предварительной версии, их убили. На телах погибших зафиксировали многочисленные ножевые ранения. Одному из них было 45 лет, а второму — 50 лет.

В Санкт-Петербурге до этого полицейские задержали двоих молодых человек, которые зарезали мужчину во время конфликта из-за парковочного места. Погибший вместе с супругой наткнулись на агрессоров, когда шли по двору. При этом нападающие не тронули женщину, именно она вызвала правоохранителей.

В подмосковном Орехово-Зуево между тем задержали постояльца хостела, который набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты. Им оказался 36-летний житель Татарстана, прежде судимый за грабеж. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь для пострадавшего, после чего его экстренно увезли в больницу.

убийства
автобусы
смерти
Подмосковье
Электросталь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей
Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года
Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.