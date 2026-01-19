Двоих мужчин убили и подожгли в Подмосковье В Дмитрове после пожара нашли тела двоих убитых мужчин

Тела двоих мужчин обнаружили в доме в Дмитрове Московской области, сообщает Telegram-канал «112». По предварительной версии, они были убиты. Трупы были найдены после пожара.

Как уточнил канал, на телах погибших найдены многочисленные ножевые ранения. Одному из них было 45 лет, а второму — 50 лет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих молодых человек, которые зарезали мужчину во время конфликта из-за парковочного места. Как рассказал источник, погибший вместе с супругой наткнулись на агрессоров, когда шли по двору. При этом нападающие не тронули женщину, именно она и вызвала правоохранителей.

До этого в подмосковном Орехово-Зуево задержали постояльца хостела, который набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты. Им оказался 36-летний житель Татарстана, ранее судимый за грабеж. Сотрудники Росгвардии вызвали скорую помощь для пострадавшего, после чего его экстренно увезли в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.