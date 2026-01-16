Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 11:38

Постоялец хостела покромсал соседа ножом и вилкой

Росгвардия задержала постояльца хостела за нападение с ножом и вилкой на соседа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковном Орехово-Зуево росгвардейцы задержали постояльца хостела на улице Ленина, который набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Задержанным оказался 36–летний житель Татарстана, ранее судимый за грабеж.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка установили, что в общем коридоре произошел бытовой конфликт между жильцами соседних комнат. В ходе ссоры один из участников нанес оппоненту удар вилкой в живот и резаные раны ножом в область грудной клетки, — говорится в сообщении.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь для пострадавшего, после чего его экстренно увезли в больницу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее росгвардейцы обнаружили голого мужчину в туалете детского сада на северо-востоке Москвы. Ночью сторож услышал странный шум на верхнем этаже здания и нажал кнопку тревожной сигнализации. Незваный гость объяснил, что забрался в одно из окон по лестнице. По словам задержанного, он прятался «от бандитов» и решил переночевать в детсаду.

