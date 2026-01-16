Постоялец хостела покромсал соседа ножом и вилкой Росгвардия задержала постояльца хостела за нападение с ножом и вилкой на соседа

В подмосковном Орехово-Зуево росгвардейцы задержали постояльца хостела на улице Ленина, который набросился с ножом и вилкой на жильца соседней комнаты, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Задержанным оказался 36–летний житель Татарстана, ранее судимый за грабеж.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка установили, что в общем коридоре произошел бытовой конфликт между жильцами соседних комнат. В ходе ссоры один из участников нанес оппоненту удар вилкой в живот и резаные раны ножом в область грудной клетки, — говорится в сообщении.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь для пострадавшего, после чего его экстренно увезли в больницу. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

