Голого мужчину нашли в туалете детского сада в Москве

Голого мужчину обнаружили в туалете детского сада на северо-востоке Москвы, заявили NEWS.ru в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице. По информации ведомства, ночью сторож услышал странный шум на верхнем этаже здания и нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место правоохранители нашли в помещении мужчину без верхней одежды. Он объяснил, что забрался в одно из окон по лестнице. По словам задержанного, он прятался «от бандитов» и решил переночевать в детсаду.

39-летний нарушитель сопротивления не оказал и добровольно сдался росгвардейцам. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.

Ранее в Москве силовики сорвали показ «голой» новогодней постановки. Правоохранители обнаружили, что на спектакле раздетые актеры раздевали зрителей. Билеты на шоу стоили от двух до пяти тысяч рублей. Организаторов задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство, один из них незаконно находился на территории РФ.

До этого в Великобритании 18-летнего Томаса Уоллера приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальные преступления против трехлетних воспитанников детского сада. Как установил суд,молодой человек работал помощником воспитателя и отвечал за сопровождение детей в туалет. На вопрос следователей о наличии его слюны на детском белье он отвечать не стал.