16 ноября 2025 в 11:20

Помощника воспитателя в детском саду уличили в страшном преступлении

В Великобритании осудили 18-летнего помощника воспитателя за изнасилование детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Великобритании 18-летнего Томаса Уоллера приговорили к 10 годам тюрьмы за сексуальные преступления против двух трехлетних воспитанников детского сада, сообщает Mirror. Инцидент произошел вскоре после того, как Уоллер начал там работать.

Как установил суд, Уоллер работал помощником воспитателя и отвечал за сопровождение детей в туалет. На вопрос следователей о наличии его слюны на детском белье он отвечать не стал. В телефоне у обвиняемого также нашли непристойные фотографии одного из потерпевших. Уоллер признан виновным по четырем эпизодам, включая изнасилование и создание детской порнографии.

Ранее в Пермском крае суд вынес приговор группе молодых людей за групповое изнасилование 16-летней школьницы. Один из участников преступления был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение, тогда как двое несовершеннолетних соучастников получили сроки от 8 до 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо сексуальных преступлений, их также осудили за грабеж и иные противоправные действия.

