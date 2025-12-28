Тень Чикатило: маньяк на Кубани насиловал и резал женщин за их слезы

В 1980-е годы в Гулькевичах Краснодарского края были совершены два зверских убийства с изнасилованиями. После девятилетнего перерыва маньяк продолжил свои «похождения». Почему его так долго не могли поймать, при чем тут Андрей Чикатило, как удалось выйти на серийного убийцу и какую роль в этой истории играла жена душегуба — в материале NEWS.ru.

Что известно о преступлениях краснодарского маньяка

Однажды вечером в 1982 году 20-летняя жительница города Гулькевичи Краснодарского края Валентина Куприна возвращалась домой с танцев. Однако до места назначения она так и не дошла. Ее окровавленный труп с множеством ножевых ранений и следами изнасилования нашли в зарослях сирени на задворках одной из местных школ. Как позже покажет экспертиза, перед гибелью девушка боролась с убийцей и даже смогла проползти некоторое расстояние. Рядом с трупом были женские следы, не принадлежавшие убитой.

После этого убийства краснодарские оперативники получили информацию, что в граничащей с краем Ростовской области завелся маньяк, который зверски убивал девушек и детей. Тогда еще никто не знал, что это был Андрей Чикатило. Кубанские сыщики предполагали, что происходящее в Гулькевичах могло быть делом рук неизвестного потрошителя из соседнего региона.

Оперативники знали, что зловещий ростовский маньяк из лесополосы действовал, как правило, вблизи железнодорожных станций и убивал по вторникам и четвергам. А Валентина Куприна погибла в четверг в 15 минутах ходьбы от платформы электрички.

Сыщики выяснили, что с танцев Валентина ушла вместе с подругой. Та рассказала, что почувствовала на себе пристальный взгляд какого-то мужчины после того, как они с Куприной разошлись и она направилась в сторону своего дома. Испугавшись, девушка решила догнать Валю, но услышала, что преследователь тоже ускоряет шаг, и спряталась от него за угол дома.

Далее незнакомец, потеряв из вида одну девушку, догнал Куприну и отправился с ней. Узнав на следующий день о гибели подруги, девушка считала себя виновной в случившемся. Следствию помочь она не смогла — в темноте не запомнила приметы мужчины.

Жертва преступления в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Спустя некоторое время в Гулькевичах нашли еще один труп — была убита Анна Гордеева. Накануне гибели девушка была в гостях у подруги и подвернула ногу, вращаясь на тренировочном диске. Она долго отсиживалась, чтобы унять боль, но затемно все же решилась пойти домой, прихрамывая. В этот момент ее настиг преступник. Он изнасиловал и изрезал ее в безлюдном месте, а помимо этого, выбил зубы с золотыми коронками. Когда тело Анны нашли, на ней не было сапог и части одежды.

В 1982 году поиски маньяка в Гулькевичах зашли в тупик, и первые два убийства в его серии 10 лет оставались нераскрытыми.

Кого еще убил краснодарский маньяк

В 1991 году в городе был найден труп женщины, которая была убита так же, как и две жертвы из 1982 года. Третьей погибшей стала местная жительница Ольга Юзепович. Она развелась с мужем, жила с матерью и вместе с ней воспитывала ребенка. Когда женщину нашли, она была без вещей. Позже сыщики обнаружили в километре от места преступления принадлежащие Юзепович халат, сумку с мужскими джинсами и жареную курицу.

Спустя год маньяк расправился с 42-летней Татьяной Пеньковой. Ее труп нашли недалеко от здания НИИ изучения свеклы (ныне — Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы). Как и в прошлых эпизодах, на теле женщины были следы насилия и многочисленные раны.

Как под подозрение ошибочно попадали невиновные

В начале 1990-х годов, когда в стране начался разгул криминала, убийства Ольги Юзепович и Татьяны Пеньковой милиция поначалу не связывала с маньяком, орудовавшим девять лет назад. Они полагали, что к преступлениям причастны люди из ближнего круга жертв.

В первом случае был арестован бывший супруг Ольги Юзепович — Вячеслав. Несмотря на развод, который, по версии мужчины, случился из-за тещи, жена не оставляла его без присмотра и продолжала общаться с ним. В день убийства она как раз должна была зайти к нему, но так и не пришла.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вячеслав клялся, что не мог поднять руку на жену, пусть даже бывшую. Следствие этому не поверило. Поскольку у задержанного не было алиби, а нелюбимая теща заявила, что зять вполне мог лишить жизни Ольгу, мужчину задержали. Он полтора месяца провел в СИЗО, уже не надеясь выйти на свободу. Но все же справедливость восторжествовала, и обвинения с него сняли.

После гибели Татьяны Пеньковой подозрения также пали на ее супруга, но доказательств его вины не было. Позже сыщики обнаружили, что два убийства, совершенные в 1991 и 1992 годах, были практически идентичными по почерку. Просмотрев старые дела, они поняли, что девять лет назад в городе произошли аналогичные преступления.

Как удалось выйти на убийцу

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», следователи, сравнивая убийства, предположили: девятилетний перерыв в серии мог быть связан с тем, что преступник все это время находился за решеткой. Проверив базы данных, сыщики выяснили, что в Гулькевичах было всего двое человек, которые в 1982–1991 годах отбывали сроки в местах лишения свободы. Одним из подозреваемых оказался пожилой мужчина, который с трудом передвигался. Вторым — 30-летний местный житель Сергей Овчинников. Он сидел за преступление, которое не имело отношения к убийствам. К тому же он был крестным ребенка убитой Ольги Юзепович.

Дома Сергея Овчинникова не нашли, застав лишь его жену Зою. Немного поговорив с ней, милиционеры поняли — женщина панически боится супруга. Она не выдала мужа, но в ее глазах читался явный ужас. По горячим следам мужчину задержали — он стоял в очереди в продуктовом магазине. На допросах Овчинников во всем признался и в мельчайших деталях описал преступления.

Что известно о маньяке и его жене

Известно, что отец Сергея Овчинникова был парализован и несколько лет, когда будущий убийца был ребенком, лежал прикованным к постели. Все это время над беспомощным инвалидом издевалась его жена. Часто она доводила мужчину до слез.

Ежедневно наблюдая за домашней трагедией, Овчинников решил, что слезы — это проявление слабости. Тем не менее плачущие и молящие о пощаде женщины вызывали у него сексуальное возбуждение. Помимо этого, подоплекой его преступлений стали подсознательная мизогиния и желание мести всем представительницам противоположного пола за страдания отца, на которые его обрекала мать.

Где учился и работал будущий маньяк, неизвестно. Как выяснили милиционеры, Овчинников женился на девушке по имени Зоя, в браке у них родилась девочка. Дома маньяк вел себя как тиран и абьюзер: он издевался над женой и малолетней дочерью. После первого убийства он пришел домой, выволок беременную супругу на улицу и уже с ней вернулся на место преступления (поэтому там и появились женские следы), чтобы «похвалиться» и проявить извращенный инстинкт господства над другим человеком.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Зоя, узнав, что живет с убийцей, планировала сбежать, но любые попытки жестко пресекались Сергеем. Однажды он в порыве ярости чуть не задушил супругу. Тогда он пригрозил ей, что, если она вздумает уйти от него, он где угодно найдет ее и убьет.

Второе убийство в 1982 году, как утверждается в программе «Следствие вели...» с Леонидом Каневским, произошло по случаю рождения дочери Овчинникова. Маньяк якобы отправился искать жертву прямо с семейного застолья, заявив, что ему надо идти на дежурство в добровольной народной дружине, в которой он никогда не числился.

Вернувшись с «охоты», убийца принес домой сапоги зарезанной и изнасилованной Анны Гордеевой, заставив супругу пройтись в них по дому. Даже когда его посадили в 1980-е, Зоя боялась за себя и дочь, которую муж также обещал зарезать, если жена не будет держать язык за зубами.

Что стало с маньяком и его супругой после задержания

После задержания Сергея Овчинникова следствие смогло доказать его причастность к четырем убийствам. Экспертиза признала его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. В 1992 году суд признал Овчинникова виновным и вынес вердикт: высшая мера наказания. Вскоре смертный приговор привели в исполнение — его расстреляли в одной из тюрем Кубани.

Зоя вскоре после ареста мужа из-за пережитого ужаса попала в психлечебницу. Пройдя курс реабилитации, она через несколько лет вышла замуж и сумела начать жизнь с чистого листа.

Читайте также:

Убивал только стариков: кочегар с топором полгода держал в ужасе Омск

Приманил на фальшивую грудь: как сыщик задержал автоспекулянта-маньяка

Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь

Убил семью с девочкой, сжег дом: маньяк-отшельник два года кошмарил Сибирь

Душил, насиловал, топил в Волге: сын директора НИИ держал в страхе Балаково