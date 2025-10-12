Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 01:00

Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Приморском крае несколько лет орудовал серийный убийца и насильник, который на мотоцикле охотился на девушек. Его жертвами стали десятки человек, в том числе школьницы подросткового возраста. Преступника долго не могли поймать, хотя некоторые выжившие знали его. Как сотрудникам органов правопорядка удалось выйти на след злодея и кем он оказался — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападениях маньяка-мотоциклиста в Приморье

В 1978 году в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края исчезла 14-летняя школьница Татьяна. Девочка отправилась на тренировку и не вернулась. Забеспокоившийся отец начал поиски дочери и вскоре нашел ее труп в кустах рядом со школой. Девочку изнасиловали и задушили. От горя у отца погибшей произошел сердечный приступ прямо на месте трагедии.

Другое преступление было совершено в 1981-м. Маньяк надругался над 18-летней официанткой и задушил ее. Девушка оказала ему отчаянное сопротивление, в отместку злодей лишил ее жизни. Нападение произошло в Кировском районе Приморья — элитном курортном месте, считавшемся безопасным. В нем отдыхало краевое начальство и прочие представители советской номенклатуры.

После первого убийства выяснилось, что за последние пару лет в регионе произошло около 30 нападений на молодых женщин. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», преступник практически всегда действовал одинаково. Он подъезжал к девушкам на мотоцикле с коляской марки Иж-56, нападал на них и передавливал сонную артерию, лишая сознания. Придушив или оглушив жертву, преступник насиловал ее. По этой причине многие выжившие не могли опознать маньяка и вспомнить детали случившегося. Кто-то молчал, боясь широкой огласки и сплетен.

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Почему маньяка-мотоциклиста не могли найти несколько лет

Как рассказал бывший инспектор приморского уголовного розыска Павел Иващенко в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским, убийство школьницы вызвало большой резонанс во всем Ханкайском районе. Милиция старалась как можно быстрее раскрыть преступление. Сыщики стали искать убийцу среди учеников школы. Они взяли на заметку старшеклассников и всех, кто состоял на учете в МВД.

Вскоре оперативники выяснили, что у убитой был ухажер — бывший ученик школы Алексей. Он оказывал Татьяне знаки внимания, однако она игнорировала юношу. Незадолго до убийства Алексей решил поцеловать возлюбленную, но та отвесила ему пощечину на глазах у одноклассников. Оперативники решили, что молодой человек мог отомстить, но в момент убийства он был у друга на дне рождения.

В поле зрения оперативников также попал другой бывший одноклассник убитой, студент ПТУ Александр. Юноша был хулиганом, но нравился Татьяне. Сыщики выяснили, что недавно молодого человека обвинили в попытке изнасилования. Когда милиционеры пришли к нему домой, тот убежал через окно и исчез.

Через какое-то время Александра задержали на одном из огородов — юноша попал в капкан. У него не было алиби. Но пока он находился под стражей и лечил травму ноги, в районе произошло очередное преступление.

После убийства Татьяны маньяк напал на местную учительницу, которая выжила и дала показания следователям. Когда девушка пришла в себя, она не увидела лица нападавшего, но услышала рев мотоцикла и заметила садившегося на него мужчину спортивного телосложения. Сыщики подняли архивы и пришли к выводу, что в районе произошла серия изнасилований с одним и тем же почерком. Некоторые потерпевшие рассказали о мотоцикле и мужчине невысокого роста в танковом шлеме. После этого с Александра сняли подозрения, поскольку он не подходил под описание убийцы.

Одна из жертв рассказала, что в момент нападения прокусила палец насильнику. Оперативники стали искать людей с травмами руки, однако не добились успеха. Кроме того, милиция начала проверять владельцев мотоциклов, но у них либо имелось алиби, либо они были на хорошем счету. Никто не знал, что маньяк окажется человеком, о котором мало кто мог подумать дурное. Это помогало ему годами действовать безнаказанно.

Женщины — сотрудницы милиции в представлении ИИ Женщины — сотрудницы милиции в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Как случай помог оперативникам поймать убийцу и насильника

После второго убийства на ситуацию в Приморском крае обратили внимание в Москве. В МВД потребовали как можно скорее раскрыть преступление и ежедневно отправлять отчеты о проделанной работе. Убийцу пытались поймать на наживку: женщины —сотрудницы милиции выходили по вечерам на улицы и гуляли по безлюдным местам, привлекая внимание маньяка. Но он никак не реагировал.

Отрабатывая все версии, сыщики обратили внимание, что во время убийства проходили спортивные соревнования по командным видам спорта, в которых участвовали люди из разных частей края. «Стали изучать биографии лиц с сомнительным прошлым или сомнительной репутацией, которые могли находиться в командах [на соревнованиях]», — вспоминал бывший следователь прокуратуры Кировского района Приморья Юрий Мельников.

Когда сыщики опрашивали участников состязаний, один из них внезапно заявил: «Я понял, кого вы ищете! Это учитель физкультуры из села Камень-Рыболов Анатолий Штибер». Мужчина рассказал, что служил вместе с этим человеком в армии. Тогда рядовой Штибер напал на жену командира части и изнасиловал ее.

Физрук ездил на мотоцикле Иж. Милиционеры провели обыск у него дома и нашли спрятанный от домочадцев чемодан. В нем хранилась тетрадь убитой в 1978 году Татьяны и другие «трофеи» погибших и изнасилованных девушек.

Анатолий Штибер в представлении ИИ Анатолий Штибер в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что известно о маньяке-мотоциклисте

Штибер родился в 1946 году в селе Антоновка Приморского края. Во время службы в армии он привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Но потерпевшая решила замять дело, поэтому солдат отделался дисциплинарным взысканием в дисбате. По милицейским картотекам это не проходило как судимость, поэтому мужчина не попадал в поле зрения силовиков.

После службы в армии Штибер женился. Он воспитывал ребенка вместе с супругой и считался примерным семьянином, Штибер работал учителем физкультуры в школе села Камень-Рыболов, дружил с милицейским руководством и местным прокурором. Мужчина тренировал оперативников и защищал вместе с ними честь района на региональных соревнованиях по футболу и волейболу.

Как и некоторые другие маньяки, не терявшие социальных связей (ростовский Андрей Чикатило, ленинградский Василий Филиппенко, саратовский Владимир Хаюстов и апшеронский Николай Трунов), Штибер давал милиционерам советы, как разоблачить таинственного злодея на мотоцикле. Это помогало ему долго оставаться вне подозрений, хотя он совершал преступления в сельской местности, где все друг друга знают намного лучше, чем в городах. К тому же в СССР мало кто верил, что учитель может быть убийцей.

«Однажды в больнице он столкнулся со своей жертвой. Та пришла с разбитым лицом, а Штибер явился лечить прокушенный палец. Женщина сразу поняла: этот палец прокусила она. Она могла бы закричать и привлечь внимание, но никому ничего не сказала. Испугалась, что он отомстит и убьет», — рассказывает о маньяке Леонид Каневский в программе «Следствие вели».

Фото: МВД РСФСР

Что стало с маньяком-мотоциклистом после задержания

Штибер признался в двух убийствах и почти в 70 изнасилованиях, совершенных с 1976 по 1981 год. После задержания маньяка местные жители окружали райотдел милиции и требовали расправы над ним. Милиционеры с трудом сдерживали гнев сельчан.

В суде была доказана вина Штибера в двух убийствах и более 30 нападениях. В 1982 году маньяка приговорили к смертной казни и вскоре расстреляли.

Читайте также:

Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске

Искитимский дьявол: в Сибири маньяк год насиловал и сжигал школьниц

Получал оргазм от убийств: бродяга с тростью душил женщин по всей стране

Кличка Бешеный: маньяк Нагиев год охотился на Пугачеву и резал женщин

Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву

маньяки
Приморский край
история
СССР
убийства
изнасилования
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Потерявший обе ноги в чеченской войне ветеран очутился в рабстве у цыган
Гороскоп на 12 октября: Тельцам ждать награды, а Девам — сюрпризов судьбы
Названо число сбитых над Россией беспилотников
Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье
Фаза Луны сегодня, 12 октября: генерируем идеи, повышаем квалификацию
Путин поздравил россиян с Днем работника сельского хозяйства
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 октября 2025 года
В ДНР загорелся торговый центр из-за атаки ВСУ
Миллиарды на клубничке, офшоры, скандал с женой: куда пропал Грудинин
Умерла Дайан Китон: фото легенды Голливуда и музы Вуди Аллена
На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Умерла любимица Вуди Аллена и звезда «Крестного отца»
ВВС Афганистана нанесли удар по пакистанскому городу Лахор
Лекорню допустил повторную отставку
Женщина умерла после уколов от деревенского «целителя»
Сербы приехали на российский курорт ради сюжета для своего ТВ
Басков решил податься в политику и начал поиски «подходящей» жены
Появились подробности взрыва завода по производству боеприпасов для ВСУ
Украинский депутат предрек стране большие проблемы
Диброва едко ответила бывшему мужу на замечание про «лысеющую фасоль»
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.