Насиловал в шлемофоне: маньяк-физрук пять лет держал в страхе все Приморье

В Приморском крае несколько лет орудовал серийный убийца и насильник, который на мотоцикле охотился на девушек. Его жертвами стали десятки человек, в том числе школьницы подросткового возраста. Преступника долго не могли поймать, хотя некоторые выжившие знали его. Как сотрудникам органов правопорядка удалось выйти на след злодея и кем он оказался — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападениях маньяка-мотоциклиста в Приморье

В 1978 году в селе Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края исчезла 14-летняя школьница Татьяна. Девочка отправилась на тренировку и не вернулась. Забеспокоившийся отец начал поиски дочери и вскоре нашел ее труп в кустах рядом со школой. Девочку изнасиловали и задушили. От горя у отца погибшей произошел сердечный приступ прямо на месте трагедии.

Другое преступление было совершено в 1981-м. Маньяк надругался над 18-летней официанткой и задушил ее. Девушка оказала ему отчаянное сопротивление, в отместку злодей лишил ее жизни. Нападение произошло в Кировском районе Приморья — элитном курортном месте, считавшемся безопасным. В нем отдыхало краевое начальство и прочие представители советской номенклатуры.

После первого убийства выяснилось, что за последние пару лет в регионе произошло около 30 нападений на молодых женщин. Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», преступник практически всегда действовал одинаково. Он подъезжал к девушкам на мотоцикле с коляской марки Иж-56, нападал на них и передавливал сонную артерию, лишая сознания. Придушив или оглушив жертву, преступник насиловал ее. По этой причине многие выжившие не могли опознать маньяка и вспомнить детали случившегося. Кто-то молчал, боясь широкой огласки и сплетен.

Почему маньяка-мотоциклиста не могли найти несколько лет

Как рассказал бывший инспектор приморского уголовного розыска Павел Иващенко в программе «Следствие вели» с Леонидом Каневским, убийство школьницы вызвало большой резонанс во всем Ханкайском районе. Милиция старалась как можно быстрее раскрыть преступление. Сыщики стали искать убийцу среди учеников школы. Они взяли на заметку старшеклассников и всех, кто состоял на учете в МВД.

Вскоре оперативники выяснили, что у убитой был ухажер — бывший ученик школы Алексей. Он оказывал Татьяне знаки внимания, однако она игнорировала юношу. Незадолго до убийства Алексей решил поцеловать возлюбленную, но та отвесила ему пощечину на глазах у одноклассников. Оперативники решили, что молодой человек мог отомстить, но в момент убийства он был у друга на дне рождения.

В поле зрения оперативников также попал другой бывший одноклассник убитой, студент ПТУ Александр. Юноша был хулиганом, но нравился Татьяне. Сыщики выяснили, что недавно молодого человека обвинили в попытке изнасилования. Когда милиционеры пришли к нему домой, тот убежал через окно и исчез.

Через какое-то время Александра задержали на одном из огородов — юноша попал в капкан. У него не было алиби. Но пока он находился под стражей и лечил травму ноги, в районе произошло очередное преступление.

После убийства Татьяны маньяк напал на местную учительницу, которая выжила и дала показания следователям. Когда девушка пришла в себя, она не увидела лица нападавшего, но услышала рев мотоцикла и заметила садившегося на него мужчину спортивного телосложения. Сыщики подняли архивы и пришли к выводу, что в районе произошла серия изнасилований с одним и тем же почерком. Некоторые потерпевшие рассказали о мотоцикле и мужчине невысокого роста в танковом шлеме. После этого с Александра сняли подозрения, поскольку он не подходил под описание убийцы.

Одна из жертв рассказала, что в момент нападения прокусила палец насильнику. Оперативники стали искать людей с травмами руки, однако не добились успеха. Кроме того, милиция начала проверять владельцев мотоциклов, но у них либо имелось алиби, либо они были на хорошем счету. Никто не знал, что маньяк окажется человеком, о котором мало кто мог подумать дурное. Это помогало ему годами действовать безнаказанно.

Как случай помог оперативникам поймать убийцу и насильника

После второго убийства на ситуацию в Приморском крае обратили внимание в Москве. В МВД потребовали как можно скорее раскрыть преступление и ежедневно отправлять отчеты о проделанной работе. Убийцу пытались поймать на наживку: женщины —сотрудницы милиции выходили по вечерам на улицы и гуляли по безлюдным местам, привлекая внимание маньяка. Но он никак не реагировал.

Отрабатывая все версии, сыщики обратили внимание, что во время убийства проходили спортивные соревнования по командным видам спорта, в которых участвовали люди из разных частей края. «Стали изучать биографии лиц с сомнительным прошлым или сомнительной репутацией, которые могли находиться в командах [на соревнованиях]», — вспоминал бывший следователь прокуратуры Кировского района Приморья Юрий Мельников.

Когда сыщики опрашивали участников состязаний, один из них внезапно заявил: «Я понял, кого вы ищете! Это учитель физкультуры из села Камень-Рыболов Анатолий Штибер». Мужчина рассказал, что служил вместе с этим человеком в армии. Тогда рядовой Штибер напал на жену командира части и изнасиловал ее.

Физрук ездил на мотоцикле Иж. Милиционеры провели обыск у него дома и нашли спрятанный от домочадцев чемодан. В нем хранилась тетрадь убитой в 1978 году Татьяны и другие «трофеи» погибших и изнасилованных девушек.

Что известно о маньяке-мотоциклисте

Штибер родился в 1946 году в селе Антоновка Приморского края. Во время службы в армии он привлекался к уголовной ответственности за изнасилование. Но потерпевшая решила замять дело, поэтому солдат отделался дисциплинарным взысканием в дисбате. По милицейским картотекам это не проходило как судимость, поэтому мужчина не попадал в поле зрения силовиков.

После службы в армии Штибер женился. Он воспитывал ребенка вместе с супругой и считался примерным семьянином, Штибер работал учителем физкультуры в школе села Камень-Рыболов, дружил с милицейским руководством и местным прокурором. Мужчина тренировал оперативников и защищал вместе с ними честь района на региональных соревнованиях по футболу и волейболу.

Как и некоторые другие маньяки, не терявшие социальных связей (ростовский Андрей Чикатило, ленинградский Василий Филиппенко, саратовский Владимир Хаюстов и апшеронский Николай Трунов), Штибер давал милиционерам советы, как разоблачить таинственного злодея на мотоцикле. Это помогало ему долго оставаться вне подозрений, хотя он совершал преступления в сельской местности, где все друг друга знают намного лучше, чем в городах. К тому же в СССР мало кто верил, что учитель может быть убийцей.

«Однажды в больнице он столкнулся со своей жертвой. Та пришла с разбитым лицом, а Штибер явился лечить прокушенный палец. Женщина сразу поняла: этот палец прокусила она. Она могла бы закричать и привлечь внимание, но никому ничего не сказала. Испугалась, что он отомстит и убьет», — рассказывает о маньяке Леонид Каневский в программе «Следствие вели».

Что стало с маньяком-мотоциклистом после задержания

Штибер признался в двух убийствах и почти в 70 изнасилованиях, совершенных с 1976 по 1981 год. После задержания маньяка местные жители окружали райотдел милиции и требовали расправы над ним. Милиционеры с трудом сдерживали гнев сельчан.

В суде была доказана вина Штибера в двух убийствах и более 30 нападениях. В 1982 году маньяка приговорили к смертной казни и вскоре расстреляли.

