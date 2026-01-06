Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей

Трагические и загадочные смерти Бриттани Мерфи, Антона Ельчина и Мэрилин Монро до сих пор будоражат общественное воображение. NEWS.ru рассказывает об этих загадочных кейсах — от заключений медэкспертов до теорий заговора, каждая история оставляет больше вопросов, чем ответов.
Бриттани Мерфи
Бриттани Мерфи умерла в 2009 году в возрасте 32 лет. Актриса упала на пол в ванной комнате, и всего через несколько часов была констатирована ее смерть в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
В заключении коронера — специалиста, исследующего внезапные и странные смерти, — причиной кончины была названа пневмония. Анемия и множественная интоксикация наркотиками были при этом признаны «способствовавшими факторами», пишет Buzz Feed.
При этом вдовец Саймон Монджек вскоре после смерти супруги появился в студии шоу Ларри Кинга с ее матерью. Примечательно, что вдовец и мать погибшей Бриттани продолжили жить вместе.
Это в сочетании с криминальным прошлым Монджека и его историей жестокого обращения с бывшими породило множество теорий заговора о том, что на самом деле случилось со звездой популярных сериалов.
Антон Ельчин
Актер погиб в июне 2016 года в результате несчастного случая: его Jeep Cherokee 2015 года выпуска зажало между забором и почтовым ящиком на участке в Лос-Анджелесе.
Всего за несколько месяцев до ДТП автомобиль был отозван из-за проблем с переключением передач, из-за которых он неоднократно съезжал с дороги.
Согласно экспертизе, Ельчин «был раздавлен и некоторое время оставался жив, зажатый в ловушке, и задыхался».
Мэрилин Монро
Монро скончалась в августе 1962 года, когда ей было всего 36 лет. Согласно статье в Los Angeles Times за 1962 год, психиатр звезды ворвался к ней в комнату в 03:30 и обнаружил ее в постели — обнаженной, лежащей лицом вниз и «сжимающей телефонную трубку».
Сообщалось, что к тому моменту она была мертва от шести до восьми часов из-за отравления. Следователи не могли точно установить, было ли это несчастным случаем или самоубийством.
Вторая хронология событий была предложена в документальном фильме «Тайна Мэрилин Монро: Непрочитанные записи». Эта лента основана на «сотнях интервью» и призвана разобраться в нестыковках истории.
По словам нескольких врачей скорой помощи и жены пиар-менеджера Монро, было известно, что Монро плохо себя чувствовала за несколько часов до смерти (в 22:30 накануне вечером) и что ее увезли на машине скорой помощи живой, но она скончалась по дороге в больницу.
Как бы то ни было, причина ее смерти, была ли она случайной, самоубийством или убийством, остается загадкой. Существуют, вероятно, сотни теорий заговора, связанных с ее смертью: от романтических отношений с Джоном Кеннеди и Робертом Кеннеди до вмешательства ЦРУ из-за опасений за связи с коммунистами.
