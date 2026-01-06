Атака США на Венесуэлу
Мерфи, Ельчин и Монро: загадочные смерти знаменитостей

Бриттани Мерфи Бриттани Мерфи Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Трагические и загадочные смерти Бриттани Мерфи, Антона Ельчина и Мэрилин Монро до сих пор будоражат общественное воображение. NEWS.ru рассказывает об этих загадочных кейсах — от заключений медэкспертов до теорий заговора, каждая история оставляет больше вопросов, чем ответов.

Бриттани Мерфи

Бриттани Мерфи умерла в 2009 году в возрасте 32 лет. Актриса упала на пол в ванной комнате, и всего через несколько часов была констатирована ее смерть в больнице Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

В заключении коронера — специалиста, исследующего внезапные и странные смерти, — причиной кончины была названа пневмония. Анемия и множественная интоксикация наркотиками были при этом признаны «способствовавшими факторами», пишет Buzz Feed.

При этом вдовец Саймон Монджек вскоре после смерти супруги появился в студии шоу Ларри Кинга с ее матерью. Примечательно, что вдовец и мать погибшей Бриттани продолжили жить вместе.

Это в сочетании с криминальным прошлым Монджека и его историей жестокого обращения с бывшими породило множество теорий заговора о том, что на самом деле случилось со звездой популярных сериалов.

Антон Ельчин

Актер погиб в июне 2016 года в результате несчастного случая: его Jeep Cherokee 2015 года выпуска зажало между забором и почтовым ящиком на участке в Лос-Анджелесе.

Антон Ельчин Антон Ельчин Фото: Roger Harvey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Всего за несколько месяцев до ДТП автомобиль был отозван из-за проблем с переключением передач, из-за которых он неоднократно съезжал с дороги.

Согласно экспертизе, Ельчин «был раздавлен и некоторое время оставался жив, зажатый в ловушке, и задыхался».

Мэрилин Монро

Монро скончалась в августе 1962 года, когда ей было всего 36 лет. Согласно статье в Los Angeles Times за 1962 год, психиатр звезды ворвался к ней в комнату в 03:30 и обнаружил ее в постели — обнаженной, лежащей лицом вниз и «сжимающей телефонную трубку».

Сообщалось, что к тому моменту она была мертва от шести до восьми часов из-за отравления. Следователи не могли точно установить, было ли это несчастным случаем или самоубийством.

Вторая хронология событий была предложена в документальном фильме «Тайна Мэрилин Монро: Непрочитанные записи». Эта лента основана на «сотнях интервью» и призвана разобраться в нестыковках истории.

По словам нескольких врачей скорой помощи и жены пиар-менеджера Монро, было известно, что Монро плохо себя чувствовала за несколько часов до смерти (в 22:30 накануне вечером) и что ее увезли на машине скорой помощи живой, но она скончалась по дороге в больницу.

Как бы то ни было, причина ее смерти, была ли она случайной, самоубийством или убийством, остается загадкой. Существуют, вероятно, сотни теорий заговора, связанных с ее смертью: от романтических отношений с Джоном Кеннеди и Робертом Кеннеди до вмешательства ЦРУ из-за опасений за связи с коммунистами.

Фото: 1996-98 AccuSoft Inc., All right/Keystone Press Agency/Global Look Press

