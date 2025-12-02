«Это ты борщик ела»: дед-педофил порвал детородный орган своей внучки

Елена в возрасте шести лет стала жертвой изнасилования со стороны родного дедушки. Но растлитель так и не ответил за свое преступление, хотя его внучка рассказала обо всем маме и бабушке. NEWS.ru рассказывает историю Елены.

«Это щекотки»

Свой рассказ в документальном фильме проекта «Спектр» Елена начинает с того, что семья, в которой она воспитывалась, не была маргинальной. Были и мама, и папа, а иногда родители отправляли маленькую Лену на побывку к бабушке и дедушке.

Бабушка Лены в то время переживала серьезные последствия сахарного диабета, и внучкой больше занимался дед. Поэтому никого не смущало, что взрослый родственник помогает девочке мыться и переодеваться. Но уже в возрасте пяти лет стали происходить странные вещи.

«Я вот отчетливо помню, что это началось лет в пять. Он меня переодевает, пытается пощекотать своими усами в области вагины и говорит: „Это вот наша игра, это щекотки“. И это все дальше шло по нарастающей до самого вот этого инцидента, когда произошло проникновение», — рассказывает Елена.

«Ты же сегодня борщик ела»

Изнасилование произошло, когда Лене было шесть лет. Через день девочка заметила, что ее моча стала красной. Говорить о произошедшем было нельзя, но боль была очень сильной.

«Когда случился половой акт, тогда это было больно, резко больно, такая немножко режущая, тянущая боль. И вот тогда я поняла, что что-то не то. Я помню испуг. И я писаю кровью. У меня моча такая прям алая», — рассказывает Лена.

Напуганная девочка все-таки решила рассказать бабушке о своей проблеме, но не говорить, что это связано с дедушкой. Однако у пожилой родственницы нашелся довольно простой ответ.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Я зову бабушку из туалета, и она приходит, смотрит на это все. Она говорит: „Ой, ты не переживай, ты же сегодня борщик ела, поэтому ты пописала борщиком. А вот супчик ешь желтый, пописаешь желтым“. И если честно, я даже в какой-то момент поверила, потому что она как-то так еще уверенно это сказала», — делится девушка.

«Мне так будет проще с мужчинами»

Елена после курса психотерапии поняла, что бабушка не заблуждалась, а не хотела вмешиваться в ситуацию. Но еще хуже, по ее словам, поступила мать, когда девочка в семь лет решилась рассказать ей о дедушке-насильнике.

«Я не понимала даже, как правильно это сказать. Что я могла сказать в семь лет? И я ей сказала, что дедушка „сувал писю в мою писю“. Я думала, что его накажут. Я ждала защиты от мамы», — делится Елена.

Но максимальная защита, которую оказала мать, — она перестала отправлять дочку с ночевкой к бабушке с дедушкой. Мама велела дочке никому не говорить об этой ситуации, поскольку это стыдно.

«С возрастом нарастающие были отмазки. Я каждый раз ей напоминала о том, что, грубо говоря, она хреновая мать. Она пыталась оправдаться, что это ее отец и она его любит. <...> Потом это переросло уже в такие вещи, что, может быть, это и хорошо было. Типа мне так будет проще с мужчинами», — возмущается Елена.

Своего дедушку Елена видела только на семейных праздниках. Мужчина пытался говорить с девочкой как ни в чем не бывало.

«Я смотрела на него, и он со мной разговаривал как ни в чем не бывало. И мне хотелось сказать: „Ты реально делаешь вид, что ничего не произошло? Как ты можешь с этим жить?“ Но он умер без этих вопросов», — завершает свою историю девушка.

