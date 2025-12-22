«Отношения продолжают развиваться»: Песков о сотрудничестве с Азербайджаном Песков: отношения России и Азербайджана продолжают развиваться

Отношения России и Азербайджана продолжают развиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие азербайджанского лидера Ильхама Алиева на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. В комментарии телеканалу «Россия 1» представитель Кремля подчеркнул, что Баку продолжает участвовать во всех форматах в рамках Содружества.

Рабочий график президента иногда не позволяет совершать поездки. Но тем не менее Азербайджан продолжает принимать участие во всех форматах СНГ. Разумеется, и наши двусторонние отношения продолжают развиваться, — сказал он.

Песков подчеркнул, что Россия очень ценит результаты двусторонней встречи президентов, которая состоялась в Душанбе. По его словам, Москва будет последовательно выполнять достигнутые договоренности.

Ранее в администрации азербайджанского лидера объяснили, что Алиев не сможет принять участие в неформальном саммите СНГ из-за плотного рабочего графика. Там напомнили, что Баку регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках Содружества. Так, 9–10 октября Алиев посетил заседание Совета глав государств СНГ, состоявшееся в Душанбе.